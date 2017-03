Kraków: kard. Dziwisz przewodniczył liturgii stacyjnej w sanktuarium św. Jana Pawła II

Jeżeli na co dzień spotykamy się z różnymi formami negacji Boga, deptania Jego przykazań, także w życiu społecznym, powinniśmy patrzeć na to w szerszej perspektywie dramatu historii zbawienia. Jednocześnie powinno nas to mobilizować, byśmy nie ograniczali się do przyjęcia postawy biernych obserwatorów, ale słowem i czynem ewangelizowali nasz świat – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.

Nabożeństwo w sanktuarium św. Jana Pawła II odprawione zostało 23 marca w ramach pielgrzymowania wiernych po kościołach stacyjnych archidiecezji krakowskiej.

W trakcie Mszy św. kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że na szlaku kościołów stacyjnych nie mogło zabraknąć sanktuarium św. Jana Pawła II. – Zatrzymujemy się w tym wyjątkowym miejscu, które wpisało się już w duchowy pejzaż Krakowa i Polski. Przybywają tu coraz liczniejsi pielgrzymi, a wiemy, że jednym z nich był w ubiegłym roku Ojciec Święty Franciszek, a wraz z nim młodzi z całego świata – podkreślił kardynał.

Hierarcha zwrócił uwagę na to, że Jan Paweł II przeżywał zawsze głęboko okres Wielkiego Postu. -Miał wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. Bliska mu była Kalwaria. W każdy piątek, i to przez cały rok, odprawiał Drogę Krzyżową. Zawsze pamiętał o Gorzkich Żalach. Zachowywał także w sposób szczególny post – mówił kardynał. – Może warto podjąć to duchowe dziedzictwo świętego papieża, wpisujące się w prosty, a jednocześnie głęboki styl życia chrześcijańskiego – zachęcał.

Nawiązując do Ewangelii kard. Dziwisz zwrócił uwagę na dwa aspekty rzeczywistości, które towarzyszą życiu człowieka. – Z jednej strony zauważamy opór, jaki człowiek stawia Bogu, utrudniając Mu dostęp do swego serca. Opór stawiany Bogu ujawniał się i nadal ujawnia w całych dziejach zbawienia – wyjaśniał emerytowany metropolita krakowski.

– Jeżeli na co dzień spotykamy się z różnymi formami negacji Boga, deptania Jego przykazań, także w życiu społecznym, powinniśmy patrzeć na to w szerszej perspektywie dramatu historii zbawienia. Jednocześnie powinno nas to mobilizować, byśmy nie ograniczali się do przyjęcia postawy biernych obserwatorów, ale słowem i czynem ewangelizowali nasz świat – apelował hierarcha.

Zdaniem kard. Dziwisza świadomość, że Jezus jest najmocniejszy, powinna towarzyszyć człowiekowi w codziennych zmaganiach ze słabościami i pokusami. – Ta świadomość powinna nam towarzyszyć w naszych obawach, lękach i zniechęceniach. Może nieraz nam się wydaje, że przegrywamy, że nic się nie zmieniło w świecie, że Kościół nie ma nic do powiedzenia, że sam doświadcza słabości – mówił kardynał. – Przypomnijmy sobie wtedy słowa, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy, a więc przed dramatem swoje męki i śmierci: „miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” – podkreślił hierarcha.

Inicjatywa powołania papieskiego Centrum „Nie lękajcie się!” została podjęta w Krakowie 2 stycznia 2006 r. przez kard. Stanisława Dziwisza. Celem powstania tego miejsca było m. in. utrwalanie pamięci o Janie Pawle II i promocja jego dziedzictwa. Budowa rozpoczęła się jesienią 2008 r. na obszarze dawnych Zakładów Sodowych „Solvay”, w miejscu symbolicznie związanym z latami młodości Karola Wojtyły. Na terenie Centrum znajduje się m.in. Sanktuarium św. Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu, Instytut Jana Pawła II – obecna siedziba Instytutu Dialogu Międzykulturowego i wieża widokowa. Obecnie trwają jeszcze prace m. in. nad Muzeum Jana Pawła II, Domem Pielgrzyma i Centrum Rekolekcyjnym.