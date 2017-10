Kraków: kard. Gerhard Müller na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

Mszą św. pod przewodnictwem kard. Gerharda Müllera społeczność akademicka Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie rozpoczęła w kolegiacie św. Anny kolejny rok akademicki. Podczas uroczystości inauguracyjnych były prefekt Kongregacji Nauki Wiary odbierze doktorat honoris causa UPJPII.

Homilię podczas uroczystej Mszy św. wygłosił abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski i Wielki Kanclerz UPJPII nawiązał do przypadającej dziś rocznicy wyboru patrona uczelni na papieża. Przywołał przemówienie wygłoszone przez Jana Pawła II w kolegiacie św. Anny do świata nauki 20 lat temu. – Było to przemówienie programowe, w którym upomniał się o to, aby nauczać tak, jak tego chce Bóg: w imię prawdy, która ma charakter transcendentny, w imię prawdy, która wychowuje, pociąga do siebie i każe jej służyć. W imię prawdy, która jednoczy uczelnię, profesorów i studentów – mówił kaznodzieja. Podkreślił, że papież upomniał się wtedy o rangę nauk teologicznych, „lekceważonych w Europie od czasów pozytywizmu i odrzucanych w czasach ideologii marksistowskiej”. Przywołał papieskie słowa o powołaniu każdego uniwersytetu jest służba prawdzie, jej odkrywanie i przekazywanie innym.

Za Janem Pawłem II abp Jędraszewski mówił też o tym, że zadaniem uniwersytetów jest formowanie ludzi kompetentnych w swojej specjalizacji, bogatych w wiedzę encyklopedyczną, ale nade wszystko w autentyczną mądrość. Tylko wtedy będą mogli oni wziąć odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy i świata. Podkreślił, że w papieskim przemówieniu sprzed dwudziestu lat pojawił się „wątek bardzo ciepły, w dużej mierze osobisty”, czyli myślenie o uniwersytecie, który jest „Alma Mater” – dobrą, kochającą matką, która rodzi, kształci i wychowuje.

– Dziękujemy za wszystkich profesorów, nauczycieli i studentów, którzy tworzyli wielką historię tej uczelni. Modlimy się za tych, którzy dzisiaj tworzą jej korpus. Modlimy się, prosząc Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, by ta uczelnia w czasach, które są trudne dla kultury, nieprzerwanie rodziła dusze do wiedzy i do mądrości. By kształtowała umysły i serca, i nie bała się związanych z jej misją cierpień i konieczności ofiary – mówił Wielki Kanclerz UPJPII.

– Niełatwo jest stać na straży prawdy w świecie, który ogłosił się czasem postprawdy – dodał. Według niego, łatwo dziś ulec pokusie fragmentaryzacji wiedzy o człowieku, „gdy tymczasem każdy szukający mądrości pragnie znaleźć integralną koncepcję osoby ludzkiej”. Podkreślił na koniec, że wielkim zadaniem, jakie stoi przed papieską uczelnią jest to, by jej społeczność nie zawahała się dawać świadectwa prawdzie.

Po Mszy św. w Filharmonii Krakowskiej odbędą się dalsze uroczystości inauguracyjne, podczas których zostanie wręczony doktorat honoris causa kard. Gerhardowi Müllerowi.