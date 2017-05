Kraków: koncert dla osób bezdomnych

W niedzielne popołudnie w Krakowie odbył się wyjątkowy koncert. W klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów dla osób bezdomnych, będących pod opieką Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, zaśpiewał Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Jak podkreślali organizatorzy wydarzenia, koncert jest jednym ze sposobów aktywizowania bezdomnych, ale także uwrażliwiania społeczeństwa. „Chcielibyśmy, by ludzie patrzyli na osoby bezdomne integralnie. Nie tylko jak na ludzi, którzy potrzebują coś zjeść, szukają miejsca na nocleg czy wsparcia materialnego, ale też jak na osoby z potrzebami duchowymi” – wyjaśnił br. Henryk Cisowski, dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dopowiedział, że wydarzenie jest wyjątkową przestrzenią do stworzenia podopiecznym organizacji przestrzeni doświadczenia piękna i sztuki. „To jedno z cyklu wydarzeń, które organizujemy. Są też na przykład pielgrzymki – do Rzymu, Częstochowy czy Kalwarii Zebrzydowskiej. To jest coś, co włącza tych ludzi w codzienne doświadczenia, z których często są przez społeczeństwo wykluczani” – opisał.

Dla potrzebujących zaśpiewał Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego pod dyrekcją Ewy Kieres. Większość prezentowanych pieśni dotyczyła tematyki maryjnej. Przybyli usłyszeli m.in. „Ave maris stella” Edvarda Griega, cykl pieśni maryjnych „Marienlieder” op. 22 Johannesa Brahmsa czy „Sicut lilium inter spinas” Marka Raczyńskiego.

Koncert wraz z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio zorganizowali wolontariusze pracujący podczas Światowych Dni Młodzieży, a obecnie skupieni przy portalu Góra Dobra. „Każdy z nas może kiedyś znaleźć się w trudnej sytuacji i stać się osobą potrzebującą. Poprzez nasze zaangażowanie chcemy trochę wyrównać w naturze harmonię – ten koncert to jeden ze sposobów na to. Oprócz tego organizujemy zbiórki odzieży oraz wspieramy bieżące działania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio” – wyjaśniła Kasia Kucik.

Zaznaczyła, że niedzielny koncert jest częścią większego projektu zatytułowanego „Żyjmy razem, a nie obok siebie”. „Pragniemy pokazać, że każdy z nas jest taki sam – bez względu na to czy powiodło mu się w życiu czy powinęła mu się noga. Bardzo często to, że ktoś nie ma domu nie było zależne od niego. Chcemy więc stworzyć wspólne środowisko, które razem będzie znajdywać rozwiązania na pojawiające się problemy” – wskazała.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio powstało w 2004 r. Osoby potrzebujące wspiera ono poprzez prowadzenie łaźni, pralni i garderoby, a także jadłodajni i ambulatorium, organizowanie konsultacji socjalnych i zawodowych, prowadzenie poradni psychiatryczno-psychologicznej oraz tzw. mieszkań wspieranych, w których ludzie bez domu uczą się samodzielności.