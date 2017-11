Kraków: kwesty na Cmentarzu Rakowickim

Po raz 36. na Cmentarzu Rakowickim odbywa się kwesta na odnowę nagrobków krakowskich nekropolii, organizowana tradycyjnie przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, w którą włączają się aktorzy, muzycy oraz samorządowcy. Wolontariusze w ramach różnych kwest zbierają także pieniądze, m.in. na działania Caritas czy odnowienie Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

Działania Caritas czy odnowienie Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie – to m.in. na te cele wolontariusze zbierają pieniądze w ramach kwest trwających na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Już po raz 36. odbywa się również kwesta na odnowę nagrobków krakowskich nekropolii, organizowana tradycyjnie przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, w którą włączają się aktorzy, muzycy oraz samorządowcy.

Wśród kwestujących jest Anna Dymna. – To wyjątkowy czas, który niezwykle łączy ludzi. To dzień, w którym jesteśmy razem i możemy pomyśleć nie tylko o własnych sprawach. Cmentarz to miejsce historyczne – pamięci nie tylko o bliskich, ale także o tych, którzy budowali naszą ojczyznę. Oni tu spoczywają, a zadbanie o ich mogiły to również troska o naszą przyszłość – powiedziała aktorka.

Dzięki działaniom Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa do tej pory udało się wyremontować ponad 500 grobów. – Niektóre z nich odnowiono jednak ponad 20 lat temu. Stosowane wtedy środki nie były tak dobre jak teraz i wiele wymaga ponownej renowacji – wyjaśnił Mikołaj Kornecki z Komitetu.

Oprócz zbiórki na odrestaurowanie pomników i nagrobków odbywają się także inne kwesty. Na cmentarzu nie zabrakło harcerzy, którzy zbierają na swoje cele statutowe w ramach akcji „Chorągiewka” oraz osób, którym nie obcy jest los mogił na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. – To jest nasz obowiązek. Na tym cmentarzu leży mój dziadek – niestety przez zawieruchę historii nie wiadomo gdzie dokładnie. Jednak uczucia i związanie z nim powoduje, że czuję potrzebę wsparcia akcji, która w jakiś sposób dba o prochy naszych przodków znajdujących się teraz poza granicami kraju – przyznał Zbigniew Hajduk, który urodził się we Lwowie.

Ponadto dziś na Cmentarzu Rakowickim można spotkać osoby z Fundacji „Niezłomni”, zbierające datki na ekshumację i identyfikację bezimiennych Żołnierzy Wyklętych czy też przedstawicieli Fundacji „Dziedzictwo Kresowe” pozyskujących środki na ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach.

Poza modlitwą za swoich bliskich oraz wsparciem kwest, krakowianie odwiedzają również groby wybitnych Polaków, którzy spoczywają w Alei Zasłużonych. Tradycyjnie setki zniczy uczciły pamięć rodziców św. Jana Pawła II, Emilii i Karola oraz jego brata Edmunda, którzy także są pochowani na Cmentarzu Rakowickim.

Cmentarz Rakowicki otwarty został w 1803 r. Jest najstarszą nekropolią Krakowa. Spoczywa na nim wielu znanych Polaków, m.in. Jan Matejko, Marek Grechuta, Lucjan Rydel, Jerzy Bińczycki, Wisława Szymborska czy Helena Modrzejewska.