Kraków – Łagiewniki: fenomen kultu Bożego Miłosierdzia

Setki tysięcy świadectw życia i nawrócenia, prośby i podziękowania płynące codziennie z całego świata oraz ilość pielgrzymów przybywających do Łagiewnik ukazują fenomen kultu Bożego Miłosierdzia i stanowią potwierdzenie tego, jak wielkie zmiany dokonują się w życiu milionów wierzących i niewierzących na całym świecie.

Dla wielu ludzi fenomen Bożego Miłosierdzia i postać św. s. Faustyny, skromnej zakonnicy, której Jezus powierzył konkretne zadania dotyczące kultu Bożego Miłosierdzia jest zadziwiający, a mistyczne aspekty jej życia mogą wydawać się niezrozumiałe i trudne. – Bóg przez s. Faustynę przekazał nam bardzo proste przesłanie. Siostra Faustyna pokazuje światu oblicze Boga miłosiernego i ukazuje ludziom na czym polega miłość miłosierna, czyli to czego współczesny człowiek najbardziej potrzebuje – podkreśliła s. Elżbieta Siepak ZMBM, rzeczniczka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dodała, że Boże Miłosierdzie jest dzisiaj ratunkiem dla współczesnego, niespokojnego świata.

Coraz więcej pielgrzymów przybywa do Łagiewnik po to, by modlić się o pokój na świecie. Taki cel przyświecał wielu młodym, którzy przyjechali do Polski na Światowe Dni Młodzieży. W centrum ŚDM w Krakowie było miłosierdzie, dlatego Łagiewniki – centrum kultu Bożego Miłosierdzia było najważniejszym i najchętniej odwiedzanym miejscem przez młodych ludzi.

„Jestem tutaj po to, aby modlić się o Boże Miłosierdzie dla całego świata. Przede wszystkim o pokój na świecie i o pokój w moim kraju. To co się dzieje jest straszne i niewyobrażalnie bolesne, dlatego tutaj przyjechałam. Bardzo się boimy, moja rodzina, znajomi i przyjaciele żyją w ciągłym strachu. Dlatego modlę się o pokój, o nawrócenie terrorystów i za tych, którzy stali się ich ofiarami i ponieśli śmierć – mówiła KAI Claude z Francji, która wraz z bratem przyjechała do Krakowa.

Za sprawą Światowych Dni Młodzieży miejsce światowego kultu Bożego Miłosierdzia odwiedziło ponad 5 mln pielgrzymów z Polski i zagranicy – najwięcej w historii Łagiewnik.

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podkreślają, że do Łagiewnik z roku na rok przybywa kilkaset pielgrzymek z kraju i zagranicy. Wśród polskich pątników są pielgrzymi z diecezji kieleckiej, opolskiej, warszawskiej, lubelskiej i sosnowieckiej. Do sanktuarium Bożego Miłosierdzia pielgrzymują także m. in. studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Do miejsca kultu Bożego Miłosierdzia przybywają także specjalne pielgrzymki poszczególnych grup zawodowych. Wśród nich są m. in. strażacy, policjanci, farmaceuci, nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy służby więziennej, kolejarze, pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Wśród osób pielgrzymujących do Łagiewnik są także więźniowie, osoby ubogie i bezdomne, krwiodawcy, przedstawiciele wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, księża, siostry zakonne oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pielgrzymi zmierzają do Łagiewnik również pieszo. Najdłuższa pielgrzymka z Helu do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbyła się w ub. roku. Pątnicy pokonali pieszo 777 km.

Do Łagiewnik napływa setki tysięcy próśb, podziękowań oraz świadectw ludzi, którzy doświadczyli w tym miejscu łask Jezusa Miłosiernego. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przyznają, że świadectw jest coraz więcej. „Nie jesteśmy w stanie dokładnie ich zliczyć. Prośby i podziękowania napływają przeróżnymi drogami, za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie, listownie, są także zapisywane na karteczkach przy kaplicy” – mówi s. Siepak.

Zdarza się, że ludzie przychodzą do sióstr osobiście i dzielą się świadectwami, składają wota lub opisują im swoje przeżycia. – Są to łaski niezwykle wzruszające. Ludzie, którzy tutaj doświadczyli obecności Boga mają tę radość wymalowaną na twarzy” – podkreśla s. Siepak.

Za pośrednictwem strony faustyna.pl ludzie codziennie przesyłają swoje świadectwa, a także obszernie opisują trudne sytuacje, w których doświadczyli Bożego miłosierdzia. Wśród nich jest m. in, świadectwo Łukasza mieszkającego w Niemczech: „Jezu Miłosierny, dziękuję Ci za pokonanie wielu trudnych spraw w moim życiu. Tak długo nie wierzyłem w Ciebie i tak wiele czasu zmarnowałem. W Łagiewnikach znalazłem się przypadkowo, zwykle omijałem takie miejsca z daleka. Wpatrując się w Twój obraz w sanktuarium doznałem nawrócenia. Teraz moje życie wygląda inaczej. Boże Miłosierdzie nie ma żadnych granic. Dziękuję”.

Swoim świadectwem podzielił się także Michał: „Jezus Miłosierny mnie wysłuchał… I to było piękne. Zanim cokolwiek powiedziałem, usłyszałem: „Znam twoje troski” i wszystko, o co prosiłem Pan zesłał. Zaufajcie Panu! Dziękuję, Panie, za to spotkanie” – napisał Michał.

Natomiast Sebastian napisał: „Jezu dziękuję Ci za drugi dar życia. Cierpiałem na chorobę nowotworową i bojąc się śmierci, przyjechałem do Łagiewnik. Modliłem się i błagałem o pomoc. To cud, że żyję, bo nie dawano mi szans. Mam 30 lat, jestem szczęśliwy, bo żyję!! Dziękuję” – napisał Sebastian. „Słowa są zbędne. Kochani, to działa” – napisał Józef.

Siostry z Łagiewnik przyznają, że co raz więcej osób zwraca się do nich z prośbą o relikwie św. s. Faustyny. Łącznie są one obecne w ponad 5 tys. kościołów, parafiach, ośrodkach kultu Bożego Miłosierdzia w 120 krajach na świecie. Po relikwie św. Faustyny przybywają pielgrzymi nawet z bardzo odległych i egzotycznych miejsc, jak np. Papua – Nowa Gwinea, Haiti, Samoa, Trynidad i Tobago, Gabon czy Wybrzeże Kości Słoniowej. – To ogromny wysiłek, aby przyjechać do Polski po relikwie św. s. Faustyny z tak odległych miejsc. Ale to pokazuje, jak ogromne znaczenie w życiu człowieka i Kościoła odgrywa kult Bożego Miłosierdzia – podkreśla s. Elżbieta Siepak.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionych miejsc kultu w Polsce. Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami zakonnicy ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej, której w 1935 r. objawił się Jezus, polecając jej by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. Siostra zmarła w 1938 r. w łagiewnickim klasztorze. W kwietniu 1993 r. Jan Paweł II beatyfikował s. Faustynę, a 30 kwietnia 2000 r. dokonał jej kanonizacji i ogłosił święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Podczas swojej pielgrzymki do Polski 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i poświęcił sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Do sanktuarium przybywa corocznie ponad milion pielgrzymów z całego świata.