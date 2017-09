Kraków: Magda Steczkowska poprowadzi „Chór Rodzinny”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie tworzy „Chór Rodzinny”. Poprowadzi go Magda Steczkowska.

Do współpracy wokalistkę zachęciła dyrektor Instytutu, Agata Szuta. „Początkowo miał to być chór dziecięcy, ale doszłyśmy do wniosku, że warto do wspólnego śpiewania zmobilizować całe rodziny. Jako matka trójki dzieci doskonale wiem jak wszyscy wciąż ścigamy się z czasem, dlatego wspólne zajęcia, w których mogą uczestniczyć całe rodziny, mają ogromną wartość”- wyjaśnia Magda Steczkowska.

Nabór do chóru Instytut prowadzi do 8 września. Zgłosić może się każdy, kto umie śpiewać. „Umiejętność czytania z nut nie jest konieczna. Jak wiadomo „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli’, więc mam nadzieję, że nie trzeba będzie nikogo dwa razy namawiać” – dodaje M. Steczkowska.

Jak zapowiada próby chóru odbywać się będę raz w tygodniu przez 2 godziny. „To wystarczający czas na to, aby pochylić się skutecznie nad grupą osób, które chcą coś razem muzycznie stworzyć. I odpowiedni do tego, by nie zamęczyć najmłodszych śpiewających” – ocenia.

Przyszła dyrygentka chóru przewiduje, że pierwszy koncert odbędzie się w styczniu. Dlatego też na początkowych próbach „Chóru Rodzinnego” na warsztat trafią kolędy. „Jestem pełna pozytywnych emocji – wierzę, że chór da wiele pięknych koncertów. I nie chodzi o to, by wszystko było idealnie, ale o to, by każdy mógł cieszyć się tym, co robi i do tego miło spędzić czas i dzielić się swoją pasją z publicznością” – podkreśla.

„Mam nadzieję, że nasze spotkania będę wyjątkowym czasem radości i budowania przyjaźni. Nie tylko wytężonym czasem pracy nad umiejętnościami wokalnymi, ale także chwilami szczerych rozmów czy odpoczynku przy kawie” – zapowiada M. Steczkowska.

Karty zgłoszeniowe do chóru i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.idmjp2.pl. Wypełnione zgłoszenia należy nadesłać na adres e-mailowy akademia.rodzinna@idmjp2.pl. Pierwsze przesłuchania rozpoczną się już w połowie września – osoby zainteresowane zostaną o nich zawiadomione telefonicznie.

„Chór Rodzinny” powstaje w ramach działalności Akademii Rodzinnej, czyli comiesięcznych spotkań, w ramach których organizowane są gry i zabawy, ćwiczenia logopedyczne czy też warsztaty plastyczne, muzyczne lub edukacyjne.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Od 1 stycznia 2009 r. celem działania Instytutu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.