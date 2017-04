Kraków – miasto uczynków miłosierdzia (dossier)

W archidiecezji krakowskiej Rok Miłosierdzia oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, do których przygotowaniem – zgodnie z poleceniem papieża Franciszka – były rozważania uczynków miłosierdzia, zaowocowały wieloma charytatywnymi inicjatywami, które kontynuowane są w aktualnie przeżywanym Roku św. Brata Alberta. Podejmują je zarówno instytucje z tradycjami, jak i zupełnie nowe dzieła.

Bezpośrednim owocem spotkania młodych w Krakowie jest społeczność Góra Dobra, którą tworzą wolontariusze ŚDM. Portal goradobra.pl jest środkiem do koordynowania pracą nad projektami, powstającymi z realnych potrzeb czynienia konkretnych uczynków miłosierdzia wobec bliźnich. Jest to miejsce, które uczy pracy projektowej oraz daje możliwość zbudowania od podstaw projektu i przeprowadzenia go albo wzięcia udziału w już istniejącym. Aktualnie zrzesza ponad 7 tys. wolontariuszy.

W przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Caritas Archidiecezji Krakowskiej włączyła się m.in. poprzez zorganizowanie dla pielgrzymów stref żywieniowych na terenie miasta i na Campus Misericordiae w Brzegach. Owocem ŚDM była m.in. akcja „Misericordes” prowadzona przez krakowską Caritas polegająca na licytacji pamiątek z papieskiej wizyty w Polsce – m.in. samochodów, którymi nad Wisłą poruszał się papież Franciszek. W ramach akcji zbierano środki na sfinansowanie wyposażenia domu dla osób starszych i niepełnosprawnych „Campus Misericordiae” oraz magazynu „Chleb Miłosierdzia”, które powstały w miejscu spotkania Ojca Świętego z młodzieżą w Brzegach, a także na zakup mobilnej kliniki dla uchodźców z Syrii przebywających w Libanie.

Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych – placówka pobytu dziennego dla 45 osób starszych, samotnych i poszukujących wsparcia oraz 2 mieszkania chronione dla 15 osób powstałe w nowym domu „Campus Misericordiae” w Brzegach rozpoczęły działalność pod koniec roku. Funkcjonowanie rozpoczął także magazyn „Chleb Miłosierdzia” w którym wydawana jest żywność. Także do Brzegów przeniesiono Punkt Socjalny Caritas z ul. Ossowskiego 5.

Także pod koniec ubiegłego roku w Nowej Wsi, w przekazanym Caritas przez parafię budynku, w którym dawniej odbywały się wczasorekolekcje dla osób chorych, po gruntownym remoncie powstał nowy Rodzinny Dom Dziecka.

W marcu Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeprowadziło akcję „Ubierz się na Święta” – ponad sto osób potrzebujących otrzymało nowe, eleganckie ubrania.

Zgodnie z duchowym testamentem swojego założyciela św. Brata Alberta, bracia albertyni opiekują się osobami bezdomnymi karmiąc ich i zapewniając nocleg w przytuliskach. Podobną troskę nad potrzebującymi w Krakowie roztaczają siostry albertynki – ich jadłodajnia wydaje codziennie ponad 200 posiłków.

Prężnie działającą organizacją na rzecz osób bezdomnych jest kapucyńskie Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Powstało we wrześniu 2004 r. Początki były skromne – dwa baraki pełniące funkcję kuchni i łaźni – jednak dziś instytucja prowadzi dwa profesjonalne Centra Pomocy – przy ul. Loretańskiej z Punktem Konsultacyjnym (w którym wsparciem służą pracownicy socjalni i prawnicy) oraz Poradnią Psychiatryczno-Psychologiczną oraz przy ul. Smoleńsk, gdzie osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy doraźnej – funkcjonuje tu łaźnia, pralnia, garderoba, jadłodajnia, ambulatorium, prężnie działają grupy wsparcia i doradztwo zawodowe. Dodatkowo od czerwca 2012 roku Dzieło Pomocy prowadzi mieszkania dla osób bezdomnych. Obecnie są to 4 mieszkania wspierane dla kobiet i rodzin oraz 3 mieszkania chronione dla mężczyzn. Przebywa w nich kilkadziesiąt osób bezdomnych.

We współpracy z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio Wolontariusze ŚDM Kraków 2016 współtworzą projekt „Żyjmy razem, a nie obok siebie”. W ramach tej inicjatywy prowadzą m.in. zbiórki odzieży, organizują koncerty oraz wycieczki w góry wspólnie z bezdomnymi.

W ubiegłym roku ciekawą inicjatywę pomocy bezdomnym zaproponowały siostry Felicjanki, które prowadzą Społeczną Kuchnię im. s. Samueli przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Siostry przygotowały specjalne talony na ciepłe posiłki, którymi można obdarować potrzebujących, zamiast wręczać im pieniądze. Do inicjatywy włączyło się wiele krakowskich parafii i zakonów.

Po raz pierwszy w Krakowie po ŚDM został zorganizowany „Sylwester z ubogimi”. Kilkadziesiąt osób bezdomnych i ubogich bawiło się na wydarzeniu zorganizowanym przez młodzież z parafii Dobrego Pasterza, którą zainspirowała Magdalena Chyłka, wcześniej koordynująca prace parafialnego komitetu ŚDM. Zaprosiła do współpracy wolontariuszy z całej Polski.

W Wielkim Poście facebookowa społeczność Mercy and The City zaproponowała akcję „Wielkopostna bułka”, która motywowała do celowego wyjścia do ubogich z pomocą albo przynajmniej do pomyślenia o potrzebujących podczas przygotowywania porannego posiłku i przygotowania dodatkowej bułki np. dla osoby bezdomnej.

Najnowszą inicjatywą pomocową dla osób w kryzysie bezdomności jest „Zupa na plantach”. Zaangażowani w akcję w ŻyWej Pracowni przy ul. Celnej 5 gotują zupę we wtorki (godz. 19.00) i w niedziele (godz. 15.00), aby w środy i niedziele o 18.30 na tzw. „kręgu” na Plantach (w pobliżu teatru Słowackiego) spotkać się z bezdomnymi. Ostatnio osoby skupione wokół „Zupy na plantach” zorganizowały też akcję „Potrzebne Resztki”, która pozwoliła po świętach Wielkiej Nocy rozdać potrzebującym ponad 100 paczek.

W Roku św. Brata Alberta nie można zapomnieć o Fundacji im. Brata Alberta, której macierzystą placówką jest Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach, na który składają się cztery jednostki: Schronisko dla Niepełnosprawnych – dom stałego pobytu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Świetlica Terapeutyczna, Środowiskowy Dom Samopomocy. Podobne placówki Fundacja prowadzi w całej Polsce.

Fundacja im. Brata Alberta wraz z inną krakowską fundacją – Mimo Wszystko współorganizuje co roku Albertianę – Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Wspomniana fundacja Anna Dymnej wybudowała i prowadzi dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie. Zajmuje się także wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji. Do tej pory pomogła blisko 24 tysiącom osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce.

Dzięki współpracy Krakowskiego Biura Festiwalowego i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci Graal w tym roku po raz pierwszy sześć osób z Zespołem Downa (podopiecznych Stowarzyszenia Graal) pomagało w obsłudze widowni prestiżowego festiwalu muzyki dawnej Misteria Paschalia w Krakowie.

W Krakowie przy ul. Tynieckiej zlokalizowana jest siedziba Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”. Tylko w 2016 r. organizacja pomogła blisko 100 tys. osób w 29 placówkach w 22 krajach na 3 kontynentach. Przekazane wsparcie szacowane jest na blisko 1,5 mln zł. SWM angażuje 160 wolontariuszy z czego 18 na misjach. SWM sfinansował pobyt młodych z Namibii, Sierra Leone, Liberii i Ghany w czasie ŚDM w Krakowie.

Jednym z najnowszych projektów SWM „Młodzi światu” jest płyta „Nieśmiertelni” z utworami poruszającymi problem prześladowania chrześcijan. Zrealizowana we współpracy z Darkiem Malejonkiem oraz innymi polskimi muzykami (m.in. Natalią Niemen, Muńkiem Staszczykiem, Mietkiem Szcześniakiem i braćmi Golec). Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na wsparcie dzieci i młodzieży z Aleppo oraz ich rodzin, które ucierpiały na skutek wojny.

W Trzebini koło Krakowa swoją siedzibę ma także Wolontariat Misyjny Salvator, o którym zrobiło się głośno w następstwie zamordowania w styczniu w Boliwii wolontariuszki Heleny Kmieć. Tragiczne wydarzenia przyniosły widoczne ożywienie w salwatoriańskim wolontariacie misyjnym – na spotkaniu ogólnopolskim połączonym z uroczystościami pogrzebowymi Helenki pojawiła się rekordowa liczba wolontariuszy.

Ogólnopolską tradycją poprzedzającą święta Bożego Narodzenia stało się przygotowywanie Szlachetnej Paczki, której korzenie sięgają krakowskiego Prokocimia, gdzie ponad 15 lat temu przygotowywał ją po raz pierwszy ks. Jacek Stryczek z młodzieżą ze swojego duszpasterstwa. W XV edycji Szlachetna Paczka połączyła blisko milion Polaków, a wartość pomocy przekazanej w paczkach sięgnęła 54 mln złotych. Wartość paczek przygotowanych dla jednej rodziny wyniosła średnio 2600 zł, a w przygotowywanie pomocy dla jednej rodziny angażowały się średnio 43 osoby. Do potrzebujących rodzin docierało 13 tys. wolontariuszy. Pomoc otrzymało 20 771 potrzebujących rodzin (łącznie ponad 84 tys. osób).

Siostrzanym – obok Szlachetnej Paczki – projektem Stowarzyszenia Wiosna jest Akademia Przyszłości, która pomaga ponad 2 tys. dzieci „w drodze od porażki w szkole, do sukcesu w życiu” łącząc je z darczyńcami fundującymi Indeksy Sukcesów oraz tutorami, którzy prowadzą z dziećmi indywidualne lekcje.