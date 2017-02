Misjonarze Miłosierdzia w Łagiewnikach

Wspólnymi nieszporami w kaplicy św. siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach rozpoczęło się w niedzielę wieczorem drugie formacyjne spotkanie Misjonarzy Miłosierdzia. Spotkanie potrwa do 27 lutego.

W niedzielę, 26 lutego, Misjonarze Miłosierdzia zebrali się w kaplicy św. Faustyny na wspólnej modlitwie brewiarzowej. Odbyło się także braterskie spotkanie, w czasie którego kapłani mogli poznać się nawzajem oraz wymienić doświadczeniami tej szczególnej posługi, do jakiej zostali wezwani.

Na poniedziałek zaplanowano konferencję z udziałem ks. Krzysztofa Marcjanowicza, pracownika Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Wspólnej Mszy Świętej w bazylice Bożego Miłosierdzia będzie przewodniczyć bp Grzegorz Ryś, krakowski biskup pomocniczy. W tym dniu Misjonarze wspólnie zastanowią się nad kolejnymi działaniami związanymi z ich posługą oraz przedstawią swoje autorskie pomysły. W planach jest także omówienie działań związanych z III edycją papieskiej inicjatywy „24 godziny dla Pana – Miłosierdzia pragnę” oraz refleksja nad propozycją Ojca Świętego dotyczącą „Niedzieli ubogiego”, która przewidziana jest na 33. niedzielę zwykłą.

Misjonarze Miłosierdzia to kapłani, którzy w Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia otrzymali władzę do odpuszczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. Są to: profanacja Najświętszego Sakramentu, przemoc wobec Ojca Świętego, rozgrzeszenie wspólnika przeciwko VI przykazaniu oraz zdrada tajemnicy spowiedzi. Do ich zadań należy także w sposób szczególny głoszenie miłosierdzia podczas kazań, rekolekcji, misji parafialnych i spotkań ewangelizacyjnych.

Na całym świecie do grona Misjonarzy Miłosierdzia zostało powołanych 1140 prezbiterów. W Polsce jest ich 76. Zgodnie z wolą Ojca Świętego ich posługa jest kontynuowana po zakończeniu Roku Miłosierdzia.