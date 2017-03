Kraków: Młodzi przygotowali ankietę o Kościele

Życzyłbym każdej diecezji takich młodych, jakich my mamy – mówił krakowski biskup pomocniczy Grzegorz Ryś, podczas konferencji zwołanej w krakowskiej kurii metropolitalnej. Spotkanie dotyczyło diecezjalnych przygotowań do Synodu Biskupów o młodzieży, który odbędzie się w Watykanie w październiku 2018 roku.

Uczestnicy spotkania w krakowskiej kurii zastanawiali się nad tym, jaki jest cel zwołania synodu poświęconego młodzieży. – Na pewno jest to ciąg dalszy w odniesieniu do dwóch poprzednich zgromadzeń synodalnych, które były poświęcone rodzinie oraz nowej ewangelizacji – mówił bp Grzegorz Ryś. Dodał także, że należy pytać młodych o to, jakie mają doświadczenie towarzyszenia im przez Kościół w odkrywaniu ich życiowego powołania. – Kościół musi wyjść do młodych, inaczej się skończy, a tego nikt z nas nie chce – mówił. – Młodzi to świeżość. Kogo pytać o Kościół, jak nie ludzi młodych? – zwrócił się do zebranych.

Hierarcha podkreślił, że krakowska ankieta jest inicjatywą młodych: – Życzyłbym każdej diecezji takich młodych, jakich my mamy. To oni to zaaranżowali, oni zaprosili biskupów do współpracy – dodał.

Podczas spotkania zaprezentowano ankietę, którą krakowska młodzież chce rozesłać do jak największego grona rówieśników. Jej odbiorcami są osoby w wieku 16-29 lat. Jak zapewniają twórcy, ankieta ma dwa podstawowe cele: pierwszy z nich, to „raport dodatkowy” do formularzy, które wystosowała Stolica Apostolska do duszpasterzy pracujących z młodymi ludźmi na całym świecie. Drugim celem jest forma oddania głosu tym, o których będzie mowa na przyszłorocznym Synodzie Biskupów.

– Ankieta jest efektem pracy kilkudziesięciu osób z różnych środowisk. Zawiera ona 37 pytań oraz część opisową – mówił vloger i Rycerz Kolumba, Tomasz Adamski. Podkreślił on, że przygotowany formularz został skonstruowany tak, aby był atrakcyjny i prosty w obsłudze. – Szacujemy, że około 50 proc. ankiet zostanie wypełnionych za pomocą smartfonów – dodał.

– Ankietę podzieliliśmy na trzy główne bloki, obejmujące: doświadczenie młodych w Kościele, ich doświadczenia związane z powołaniem oraz pytania dotyczące środowisko, w jakim żyją – dodała koordynatorka departamentu pastoralnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM Anna Wojna.

W ankiecie zawarto także pytania dotyczące formacji w różnych grupach parafialnych i formacyjnych. – Wspólnoty są naturalnymi środowiskami wzrostu ludzi młodych, odkrywania przez nich powołania. Dlatego naszymi, wspólnotowymi kanałami chcemy docierać do młodzieży – mówił z kolei moderator diecezjalny Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie ks. Michał Leśniak. Jak podkreślił, młodzi właśnie we wspólnotach kształtują swoje życie.

Ankiety synodalne są dostępne na specjalnie przygotowanej stronie: www.mlodziokosciele.pl. Wypełniać je można do 20 kwietnia, następnie trafią do Stolicy Apostolskiej.