Kraków: modlitwy, gry i zabawy dla dzieci i rodziców z okazji 97. rocznicy urodzin Jana Pawła II

Koncerty, wspólne gry i zabawy dla dzieci i rodziców to wydarzenia upamiętniające 97. rocznicę urodzin Jana Pawła II, które odbywają się dzisiaj przy sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Wydarzenia rozpoczęła Msza św. dla dzieci, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

W nabożeństwie licznie uczestniczyły dzieci oraz ich rodzice i dziadkowie. W trakcie homilii ks. Krzysztof Krawczyk, duszpasterz sanktuarium św. Jana Pawła II opowiadał dzieciom o życiu Ojca Świętego. W dyskusji aktywnie uczestniczyły dzieci, które chętnie odpowiadały na pytania.

– Otwórzmy prezent i zobaczmy, co jest w środku. W pudełku nic nie ma, więc powiedzcie, co będzie prezentem dla Jana Pawła II? Niech każdy pomyśli, co chciałby dla niego do tego pudełka włożyć? – pytał dzieci kapłan. – Chcielibyśmy ofiarować Janowi Pawłowi miłość, medalik, modlitwę, różaniec, dobre uczynki, dobre serce – odpowiadały dzieci.

– Drodzy chłopcy i dziewczęta wy jesteście nadzieją ludzkości. Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie, wasze rodziny i cały świat. Polecam was opiece Matki Bożej. Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy moi przyjaciele, nie tylko sprawy waszych rodzin, ale także wszystkich rodzin na świecie. Papież liczy bardzo na waszą modlitwę – mówił ks. Krawczyk, cytując słowa Jana Pawła II skierowane do dzieci. – Musimy się razem bardzo dużo modlić, aby ludzkość stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, i ażeby mogła żyć w pokoju – dodał.

– Naszą modlitwę i nasze dobre serca ofiarujemy jako najpiękniejszy dar dla św. Jana Pawła II – zakończył ks. Krawczyk.

Po nabożeństwie rozpoczęło się spotkanie muzyczne. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły we wspólnych grach i zabawach animacyjnych upamiętniających postać i życie papieża Polaka.

– To bardzo ciekawa forma upamiętnienia Ojca Świętego, ponieważ poprzez różne zabawy dzieci mogą poznać jego życie, dowiedzieć się jakim wspaniałym był człowiekiem, poznać jego nauczanie. To też ważny czas dla rodzin, ponieważ mogą pobyć razem, a w dzisiejszych czasach mało jest czasu na wspólne przebywanie ze sobą – mówiła KAI Anna Marczak, która wraz z rodziną przyjechała z Wieliczki, aby uczestniczyć w spotkaniu.

W ramach wydarzenia odbył się koncert, w którym wystąpiła artystka Katarzyna Oleś–Blacha z zespołem kameralnym, a także muzycy tworzący Solne Uwielbienie i inni artyści z Wieliczki. Uczestnicy mogli zobaczyć także występy orkiestry połączonych szkół muzycznych.

Przy sanktuarium przez cały dzień prowadzona jest zbiórka pt. „Waleczne serduszko” na rzecz półtorarocznej Poli Dąbek – dziewczynki cierpiącej na rzadką wadę serca.

Organizatorami spotkania są: Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Instytut Dialogu Międzykulturowego oraz Miasto Wieliczka.