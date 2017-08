Kraków: najdłuższy most w Małopolsce będzie nosił imię kard. Franciszka Macharskiego

Najdłuższy most w Małopolsce, który powstał na trasie S7 w Krakowie będzie nosił imię kard. Franciszka Macharskiego. Krakowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie 30 sierpnia wieczorem, podczas sesji Rady Miasta Krakowa.

Nadanie nowemu mostowi imienia kard. Franciszka Macharskiego to inicjatywa krakowskiego fotoreportera Marka Lasyka, któremu dotychczas udało się zebrać ponad 1600 podpisów pod petycją do Rady Miasta. 19 września 2016 r. pomysłodawca złożył do krakowskiego magistratu formalne pismo w tej sprawie.

– Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że wszystkie osoby, które mnie wsparły w tej kwestii też się cieszą. Napisałem o tym prawie rok temu, 14 września. W ciągu 24 godzin, co mnie kompletnie zaskoczyło, było prawie 2 tys. wejść na mój post i kilkaset udostępnień tego postu. W przeciągu roku jak patrzyłem na statystyki to kilkadziesiąt tysięcy ludzi czytało wszystkie moje wpisy na stronie – mówił dziennikarzom Marek Lasyk. – Myślę, że to też spowodowało, że petycję w sprawie nadania mostowi imienia kard. Macharskiego podpisało do tej pory 1610 osób. Dziękuję wszystkim tym osobom, wszystkim którzy to czytali i podtrzymywali mnie w tym dziele – mówił Lasyk. I dodał, że była to jego własna inicjatywa, do której nikt go nie namawiał i zachęcał.

– Kardynał był taką osobą, która przechodziła przez całe moje życie obok mnie. Widziałem go bardzo często, w momencie kiedy zacząłem pracę zawodową to fotografowałem go setki razy. Często wymieniliśmy jakieś zdanie, jakieś uśmiechy, po prostu był, był koło mnie – wspominał fotoreporter.

– Kiedy to pisałem, to miałem to na myśli, że ks. kard. Franciszek nigdy nie wypowiedział zdań, które by dzieliły ludzi w jakikolwiek sposób. Nigdy czegoś takiego ja nie słyszałem. Mógł mówić różne kontrowersyjne rzeczy, ale nigdy nie dzielił ludzi. I tak sobie wtedy pomyślałem, że ten most, który łączy dwa brzegi to jest tak jak ks. Franciszek, który łączył ludzi – podkreślił Marek Lasyk.

Jak dodał kard. Macharski zawsze pomagał fotoreporterom w ich pracy. – Z każdego wydarzenia, na którym kard. Macharski był, mieliśmy jakieś fajne zdjęcie z nim, bo on zawsze pamiętał o tym, że my pracujemy, potrzebujemy dobry materiał i on zawsze dla nas był, przynajmniej przez minutę, przez sekundę, właśnie dla nas. Stąd mój apel do koleżanek i kolegów, który rozprzestrzenił się na tysiące osób – mówił Marek Lasyk.

Szczegółowe i aktualne informacje o inicjatywie dostępne są na facebookowym profilu pod nazwą „Most im. Franciszka Kardynała Macharskiego”. Strona zyskała blisko 3700 polubień.

Najdłuższy most w Małopolsce, łączący Przewóz z Mogiłą został otwarty 29 czerwca br. Podwójny, ok. 700-metrowy most jest częścią 4,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa, zwanej Trasą Nowohucką. Na jego budowę zużyto ok. 7400 ton stali zbrojeniowej i ok. 39 tys. metrów sześciennych betonu.

Niedaleko tego mostu leży Campus Misericordiae, gdzie odbyły się finałowe wydarzenia ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Franciszek Macharski urodził się 20 maja 1927 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1950 roku z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy. W czasie studiów zetknął się po raz pierwszy z ks. Karolem Wojtyłą, z którym się zaprzyjaźnił.

29 grudnia 1978 r. został mianowany biskupem, a dzień później – arcybiskupem metropolitą krakowskim. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1979 roku z rąk papieża Jana Pawła II. Uroczysty ingres do katedry wawelskiej odbył się 28 stycznia 1979 r. 30 czerwca 1979 roku został kreowany kardynałem.

W latach 1979-1994 kard. Franciszek Macharski był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Pełnił funkcje przewodniczącego Komisji ds. Nauki Katolickiej i Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Należał do watykańskich kongregacji: ds. Biskupów, ds. Duchowieństwa, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz ds. Wychowania Katolickiego.

Kardynał Macharski kierował archidiecezją krakowską przez niemal 27 lat, od grudnia 1978 do czerwca 2005 r. Jako następca kard. Karola Wojtyły kontynuował jego dzieło. Biskupim zawołaniem kard. Macharskiego były słowa „Jezu, ufam Tobie”, a z jego inicjatywy wybudowana została bazylika, a później rozbudowane Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Podobnie jak Jan Paweł II zawsze starał się być blisko ludzi, zwłaszcza tych potrzebujących. W stanie wojennym walczył m. in. o prawa internowanych i ich rodzin, a w 1981 r., po zamachu na Jana Pawła II, poparł organizatorów Białego Marszu, który na znak solidarności z walczącym o życie papieżem przeszedł ulicami Krakowa. W 2005 r., po śmierci Jana Pawła II, kardynał razem z wiernymi czuwał niemal do rana na modlitwie pod papieskim oknem przy ul. Franciszkańskiej.

Za rządów kard. Macharskiego powstało ponad 200 parafii, wyświęcił ok. 1000 księży, przejechał ponad 2 mln km wizytując parafie, biorąc udział w uroczystościach kościelnych i świeckich. W styczniu 1990 r. reaktywował, a później doprowadził do rozbudowania działalności Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Na emeryturę przeszedł w 2005 roku. Od tego czasu mieszkał na terenie sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie. Kardynał Franciszek zmarł 2 sierpnia 2016 r., spoczął w krypcie katedry wawelskiej.