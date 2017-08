Kraków: nauczyciele religii uczestniczyli w Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym

Nauczyciele religii z archidiecezji krakowskiej uczestniczyli 30 sierpnia w Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym. W trakcie spotkania katecheci podjęli aktualną dyskusję nad zagadnieniem katechizacji i rozmawiali na temat trudności ewangelizacji szkolnej. Spotkanie służyło wymianie wzajemnych spostrzeżeń i doświadczeń także dotyczących atrakcyjności działań katechetycznych podejmowanych w nowym roku.

W trakcie Mszy św. w kolegiacie św. Anny abp Marek Jędraszewski podkreślał, że to zapał apostołów, ich oddanie i bezinteresowność powinny być wzorem postępowania dla współczesnych katechetów, niezależnie od tego, jaką cenę przyszłoby za to płacić.

Hierarcha, cytując papieża Franciszka, przestrzegał też, aby katecheci nie pozwolili się okradać z radości ewangelizacji. Jak dodał, jest wiele zagrożeń i pokus by powiedzieć „dość”, czego powodem często jest znużenie i podejmowany wysiłek. – Iść ciągle pod prąd i czynić to w duchu radości, to znaczy być prawdziwie apostołem, zwiastunem tej radości, którą nam przynosi zmartwychwstały Pan – mówił abp Jędraszewski.

W trakcie spotkania z katechetami w filharmonii krakowskiej małopolska kurator oświaty Barbara Nowak mówiła, nauczyciele religii są wzorem dla dzieci i ich rodziców oraz dla nauczycieli. -W dzisiejszym świecie, w dzisiejszej szkole (…) wielki nacisk kładzie się na multimedialne przekaźniki, kiedy tak naprawdę nic nie ma pewnego, to Państwo inaczej ustawiają rzeczywistość w szkołach, przez to, że mówicie o tym, co jest wielką wartością, co jest niezachwiane, co długo funkcjonuje i z tego, że to cały czas jest prawda uniwersalna – podkreśliła Barbara Nowak.

– Nie zmienił się przekaz wychowawczy Kościoła. Cały czas mówimy, że to człowiek jest najważniejszy, a podstawą do tego, że ten człowiek jest ważny to jest przekaz Chrystusa – dodała.

Z kolei abp Marek Jędraszewski mówił nauczycielom religii, że ich praca i oddanie służy budowie Kościoła. Hierarcha przypomniał wypowiedź Jana Pawła II, który powiedział, że „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz porozumienia tej wielkiej rzeczywistości jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Zdaniem arcybiskupa, Chrystusa nie można wyłączać z dziejów ludzi i narodu. – Te słowa papieża powinny dla Państwa stanowić najbardziej istotny fundament, dlatego są Państwo w szkole i to za wszelką cenę. To od odniesienia do Chrystusa zależą dzieje tych młodych ludzi, oddanych Państwu pod opiekę z całym zaufaniem najczęściej wszystkich rodziców, którzy sami sobie nie radzą bardzo często, nie wiedzą co się dzieje i są zainfekowani tym wszystkim, co się dzieje we współczesnej kulturze mniej czy bardziej – mówił metropolita krakowski. I dodał, że szkoła jest dzisiaj miejscem batalii o przyszłość społeczeństwa, a także Kościoła w narodzie i w Europie.

W trakcie wydarzenia podjęto także temat IV Kongresu Nowej Ewangelizacji oraz spotkania „Młodzi i Miłosierdzie” w Tauron Arenie Kraków, które odbędzie się w marcu przyszłego roku. Mówiono też o ożywieniu poradnictwa rodzinnego w parafiach. Zachęcano też do tego, by dzieci i młodzież uczestniczyła w projekcie „Pola Dialogu” stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Tradycyjnie Archidiecezjalne Dni Katechetyczne odbywają się tuż przed rozpoczęciem roku katechetycznego. W archidiecezji krakowskiej we wszystkich typach szkół pracuje ponad 1500 katechetów. Najczęściej są to absolwenci teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.