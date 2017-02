Kraków: nowa odsłona gazety ewangelizacyjnej „Dobre Nowiny”

„Dobre Nowiny” to największa darmowa gazeta ewangelizacyjna w Polsce, wydawana dotychczas z okazji ważnych wydarzeń i jubileuszy. Od stycznia zmieniła się częstotliwość jej wydawania – obecnie co miesiąc regularnie trafia do około 2 tys. parafii w całej Polsce i nie tylko.

Gazeta jest na rynku prasowym od 14 lat. „Dotychczasowe wydania ‚Dobrych Nowin’ pokazały nam, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu treści. Jeden z numerów gazety rozeszedł się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Mieliśmy mocno w pamięci słowa św. Maksymiliana Marii Kolbego, który ostrzegał, że możemy budować najwspanialsze kościoły, ale jeśli nie będziemy mieli katolickich mediów, to nasze świątynie zostaną kiedyś puste. Stąd decyzja wydawania gazety co miesiąc” – wyjaśnia Małgorzata Pabis, redaktor naczelny.

„Dobre Nowiny” w sposób przystępny przedstawiają czytelnikowi świat wiary, bazując często na poruszających świadectwach. Są przy nowocześnie łamane i bogato ilustrowane, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność. „W coraz bardziej zlaicyzowanym świecie jest ogromne zapotrzebowanie na proste treści religijne, odpowiadające na dylematy, problemy, ale także nieprawdziwe sądy na temat wiary” – napisano na stronie internetowej gazety.

Grupą docelową „Dobrych Nowin” są tzw. „letni katolicy”. „Widzimy, że wiele osób w Polsce chodzi co niedzielę do kościoła, ale nie kupuje żadnej prasy, nie pogłębia swojej wiedzy religijnej. Mamy nadzieję, żę ‚Dobre Nowiny’ staną się dobrym narzędziem ewangelizacyjnym i swoją formą i przekazem dotrą do osób niewykazujących wielkiej aktywności religijnej” – podkreśla Pabis.

Jak wskazuje niezmiernie istotny jest fakt, że gazeta jest bezpłatna. „Wielu osób nie stać na kupienie prasy, więc dajemy im gazetę za darmo. Docieramy także do szpitali i więzień, a także przez katechetów do szkół” – opisuje.

Gazeta utrzymywana jest z ofiar darczyńców – koszt wydania jednego egzemplarza to 20 gr. „Ofiarowanie 10 zł sprawia zatem, że ‚Dobre Nowiny’ trafią do co najmniej 50 czytelników. Warto więc dołączyć do grupy tych, którzy już są wydawcami gazety i stać się w ten sposób ewangelizatorem” – zachęca Pabis.

Wydawcą „Dobrych Nowin” jest Stowarzyszenie Rafael z siedzibą w Krakowie. Aktualny nakład gazety to 200 tys. egzemplarzy. Od stycznia br. ukazuje się ona regularnie co miesiąc. „Dobre Nowiny” nie trafiają jedynie do polskich parafii. Najnowszy, marcowy numer dotarł nawet do dekanatu halickiego w archidiecezji lwowskiej.

Czytelnicy, także Ci najmłodsi, także zauważają zalety publikacji. „Przeczytałam cudowny artykuł ‚Spowiedź to jest Zwycięstwo’. Po przeczytaniu czułam się szczęśliwa i radosna. Był to cudowny i piękny wywiad. Dowiedziałam się ciekawych rzeczy oraz tego, że nie trzeba bać się spowiedzi, ponieważ jest to ZWYCIĘSTWO!” – to jedna z wypowiedzi uczniów po zapoznaniu się z treścią gazety podczas lekcji religii.

W najnowszym numerze „Dobrych Nowin” czytelnicy znajdą m.in. o śp. Helenie Kmieć, wolontariuszce zamorodowanej w styczniu w Boliwii, cudzie jaki wydarzył się na Jasnej Górze, zapachu świętych czy recepcie na sukces Kamila Stocha.

Szczegółowe informacje o możliwości zamówienia większej liczby gazet do swojej parafii, a także sposobach wsparcia jej wydawania dostępne są pod adresem www.dobrenowiny.pl oraz pod numerem telefonu 12 361 21 21.