Kraków: nowy most imienia kard. Franciszka Macharskiego?

W Krakowie otwarto w czwartek najdłuższy most w Małopolsce, łączący Przewóz z Mogiłą. To właśnie ten most miałby nosić imię zmarłego blisko rok temu kard. Franciszka Macharskiego. Do tej pory pod petycją w tej sprawie podpisało się ok. 1500 osób.

Nadanie nowemu mostowi imienia kard. Franciszka Macharskiego to inicjatywa krakowskiego fotoreportera Marka Lasyka. Jak poinformował w rozmowie z KAI, dotychczas udało się zebrać blisko 1500 podpisów pod petycją do Rady Miasta w tej sprawie. Według niego, są spore szanse na to, że głos krakowian zostanie uwzględniony przez Radę Miasta, której komisja weryfikacyjna przekazała już kandydaturę patrona. Decyzja ma zapaść w najbliższym czasie, ale propozycja nie budzi kontrowersji.

„Postać Kardynała Franciszka Macharskiego łączyła przez wiele lat ludzi o bardzo różnych przekonaniach politycznych, religijnych i społecznych. On ich łączył, nie dzielił” – argumentował Lasyk we wrześniu, kiedy to rozpoczęła się kampania zbierania podpisów pod petycją.

Niedaleko przeprawy, która może nosić imię kard. Franciszka Macharskiego, leży Campus Misericordiae, gdzie pod przewodnictwem papieża Franciszka odbyły się finałowe wydarzenia ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży: sobotnie czuwanie i niedzielna Msza św. posłania.

Szczegółowe i aktualne informacje o inicjatywie dostępne są na facebookowym profilu pod nazwą „Most im. Franciszka Kardynała Macharskiego”.

Podwójny, ok. 700-metrowy most jest częścią czteroipółkilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa, zwanej Trasą Nowohucką. Stanowi ona równocześnie drugą część wschodniej obwodnicy miasta. Most jest jej najbardziej okazałym elementem. Na jego budowę zużyto ok. 7400 ton stali zbrojeniowej i ok. 39 tys. metrów sześciennych betonu. Nowa przeprawa ma skrócić podróżnym czas przejazdu, poprawić bezpieczeństwo i odciążyć ulice miasta.