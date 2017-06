Kraków: odbył się IX Archidecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

„Idźcie i głoście” – pod takim hasłem odbył się 10 czerwca w Krakowie IX Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. W trakcie wydarzenia najmłodsi spotkali się z misjonarzami, uczestniczyli w zabawach i konkursach na temat misji i wzięli udział w rozgrywkach sportowych. Celem spotkania było promowanie idei wolontariatu wśród dzieci i przekazanie im wiedzy na temat różnorodności kulturowej.

W kongresie uczestniczyły dzieci z archidiecezji krakowskiej, a także pierwszy najmłodsi z diecezji bielsko-żywieckiej. W kongresie udział wzięły także dzieci z diecezji sosnowieckiej i kieleckiej. Kongres odbył się na terenie Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata” przy ul. Tynieckiej 39, gdzie działa Salezjański Wolontariat Misyjny.

W trakcie spotkania dzieci uczestniczyły w Mszy św., brały udział w warsztatach edukacyjnych na temat misji, prowadzonych przez wyszkolonych wolontariuszy. Mogły także wysłuchać świadectw misjonarzy i osób świeckich pracujących na misjach. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się konkursy i zabawy ruchowe.

– W spotkaniu uczestniczą dzieci, które są zaangażowane misyjnie w parafiach w diecezji krakowskiej i bielsko-żywieckiej, która po raz pierwszy organizuje z nami to wydarzenie. Chcemy pokazać im, że jest nas wielu, i że leży nam na sercu sprawa ewangelizacji i dzielenia się z innymi Słowem Bożym – powiedział ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego krakowskiej kurii. – Spotkanie jest okazją do wspólnej modlitwy. Chcemy też przedstawić sytuację dotyczącą miejsc, do których wyjeżdżamy na misje oraz ukazać kulturę innych, ponieważ poprzez to uczymy się miłości do drugiego człowieka, tolerancji, zrozumienia. Uczymy się pomagać innym i dzielić się z innymi – dodał.

Podczas kongresu dzieci mogły także oglądać zrekonstruowane wioski afrykańskie oraz przedmioty codziennego użytku przywiezione przez misjonarzy.

– To bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ możemy spotkać się z prawdziwymi misjonarzami i dowiedzieć się, na czym polega ich praca. Mnie to bardzo interesuje, ponieważ sama należę do kółka misyjnego w szkole i jestem też kolędnikiem misyjnym. W przyszłości bardzo chciałabym wyjechać na misję, żeby pomagać innym – powiedziała Maja Nocuń z Mogilan.

– Poprzez to wydarzenie chcemy uwrażliwić dzieci na misyjne posłannictwo Kościoła. Naszym celem jest również wzbudzenie w nich odpowiedzialności za ewangelizację współczesnego świata – mówiła s. Bożena Najbar z wydziału misyjnego.

Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Salezjański Wolontariat Misyjny.