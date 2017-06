Kraków: ordynariusz diecezji Chimbote w Peru na obchodach ku czci polskich franciszkanów

Z okazji obchodzonego w Kościele po raz drugi wspomnienia liturgicznego błogosławionych misjonarzy o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, 7 czerwca w Bazylice Franciszkanów w Krakowie odbyły się centralne obchody ku czci męczenników z Pariacoto. Uroczystościom przewodniczył abp Ángel Francisco Simón Piorno, ordynariusz diecezji Chimbote w Peru, na terenie której ćwierć wieku temu posługiwali franciszkanie i gdzie ponieśli śmierć męczeńską.

Homilię w języku hiszpańskim wygłosił abp Angel Simon Piorno, który wyraził wdzięczność za to, że w dniu liturgicznego wspomnienia franciszkanów mógł przybyć do Krakowa.

– Świat nas nie zbawia, ani siła, ani władza, ani pieniądze. To co zbawia świat to jest miłość Ojca, obecna na krzyżu Chrystusa i w śmierci tych, którzy są jego naśladowcami – męczennikami – podkreślił hierarcha. – Jaka jest miłość Chrystusa? Jest przede wszystkim służbą. Jezus nie ma żadnego problemu, żeby przyjąć rolę człowieka, który służy, niewolnika. Miłość Chrystusa jest służebna, jest posługą – wyjaśniał gość z Peru.

Zdaniem arcybiskupa taką właśnie miłość mieli błogosławieni Michał i Zbigniew w stosunku do ludzi, do których zostali posłani. – Zostali posłani do ludzi, którzy w tym czasie przeżywali głód i którzy byli zmarginalizowani i mieli ten przywilej, żeby klęknąć przed tymi wieloma ludzi, którzy wtedy przeżywali głód – mówił hierarcha. – Ten, kto nie zrozumiał, że Ewangelia Chrystusa to przede wszystkim służba, nic nie zrozumiał z Ewangelii. Michał i Zbigniew to zrozumieli od samego początku. Zrozumieli, że miłość jest służbą dla najmniejszych – powiedział ordynariusz diecezji Chimbote, dodając, że miłość Chrystusa jest także ofiarą.

„W momencie śmierci Michała i Zbigniewa możemy dostrzec taki moment, w którym oni oddają się całkowicie, bez wątpienia” – mówił arcybiskup i podkreślił, że po odprawieniu Eucharystii, kiedy terroryści zapukali do ich drzwi, oni otworzyli je i przyjęli ich. „To co było dla nich normą życiową w czasie ich dwuletniej posługi, stało się także obecne w momencie kiedy mieli cierpieć swoje męczeństwo – tłumaczył abp Piorno. – Dlatego ich miłość była miłością ofiarną, była ofiarą” – dodał.

Zdaniem hierarchy miłość Chrystusa to także miłość męczeńska, ponieważ Chrystus jest w stanie oddać swoje własne życie. „Tak samo uczynili męczennicy” – mówił arcybiskup.

Według niego franciszkanie pomimo ich krótkiego życia, złożyli ofiarę z siebie, służąc i dokonując męczeństwa.

„Nie wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby umrzeć jako męczennicy jak nasi bracia. Być może nas Pan Bóg nie prosi o taką śmierć, ale byśmy każdego dnia ofiarowali, oddawali swoje życie służbie innym – podkreślił ordynariusz. – Jako biskup Chimbote (…) chciałbym wyrazić ogromną radość, że mogę sprawować tę Eucharystię. W tym dniu jednoczymy się z tym Kościołem, który był tak prześladowany. I w tym momencie czuje ogromną bliskość z Wami i z miejscem, z którego bracia Michał i Zbigniew wyszli, oddali swoje życie i byli męczennikami – powiedział arcybiskup. – Dziękuję Ci Kościele krakowski i zachęcam, abyś nadal dawał takich ludzi, którzy są w stanie naśladować to, co zbawia świat, czyli miłość Chrystusa” – podkreślił arcybiskup z Peru.

Liturgia sprawowana była w języki łacińskim. Na zakończenie Eucharystii ordynariusz krakowskich franciszkanów o. Marian Gołąb posłał trzech braci na misje – dwóch do Uzbekistanu i jednego na Ukrainę.

W trakcie swojej wizyty arcybiskup z Peru zwiedził franciszkańskie seminarium, w którym zakonnicy przez sześć lat przygotowywali się do posługi misyjnej, a także Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Odwiedził także Częstochowę oraz dawny obóz koncentracyjny w Auschwitz – Birkenau.

Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie w 1958 r. Złożył pierwsze śluby w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych w 1980 r., a w 1986 przyjął święcenia kapłańskie. Po okresie pracy wychowawcy w niższym seminarium w Legnicy rozpoczął pracę misyjną w Peru.

Michał Tomaszek urodził się w Łękawicy w 1960 r. Złożył pierwsze śluby w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych w 1981 r., a w 1987 przyjął święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem w Pieńsku, następnie wyjechał na misję do Peru.

Misjonarze ponieśli śmierć 9 sierpnia 1991 r. z rąk terrorystów z komunistycznego ugrupowania o nazwie Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak).

Terroryści otoczyli klasztor, związali ojców i wywieźli samochodami za miasto. Tam, dwoma strzałami w tył głowy zabili zakonników. O. Zbigniew miał wówczas 33 lata, a o. Michał- 31. Jeszcze w sierpniu 1991 roku rząd Peru uhonorował pośmiertnie franciszkanów najwyższym odznaczeniem państwowym – Wielkim Oficerskim Orderem „El Sol del Peru” (Słońce Peru). Polscy misjonarze zostali pochowani w kościele w Pariacoto.

Proces beatyfikacyjny polskich franciszkanów rozpoczął się 1996 roku. W 2002 roku zakończył się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Dokumentacja została przesłana z Peru do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. W 2011 r. ukończono opracowywanie tzw. „positio”, czyli kluczowego dokumentu procesu beatyfikacyjnego.

3 lutego 2015 r., po sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Ojciec Święty Franciszek wyraził zgodę na beatyfikację polskich franciszkanów: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Zakonnicy zostali wyniesieni na ołtarze 5 grudnia 2015 r. w Chimbote.

Błogosławieni należeli do krakowskiej Prowincji św. Antoniego Padewskiego i bł. Jakuba Strzemię, która w Peru prowadzi misję od 1988 r. O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek byli pierwszymi, którzy rozpoczęli pracę misyjną w andyjskim Pariacoto. Franciszkanie nadal prowadzą tam swoją działalność, jak również w Limie i w Chimbote.

24 lutego 2016 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przychyliła się do prośby Zakonu o przeniesienie wspomnienia liturgicznego błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego z dnia ich śmierci (9 sierpnia) na 7 czerwca, dzień, w którym (w 1986 r.) pierwszy z nich został wyświęcony na diakona, drugi – na kapłana. W maju br. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła teksty liturgiczne ku czci błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego w języku polskim.