Kraków: pielgrzymka rowerzystów do „polskiej Fatimy”

Do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach podróżować będą 6 maja rowerzyści, którzy w ten sposób chcą uczcić 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Patronat honorowy nad Ogólnopolskim Pielgrzymkowym Zjazdem Rowerzystów „Rowerem do polskiej Fatimy” objął abp Marek Jędraszewski.

Zaproszenie do udziału w pielgrzymce skierowane jest zarówno do członków klubów i kół rowerowych, jak i do niezrzeszonych grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych z Polski i zagranicy. „Jest to pewien trud, wysiłek, który każdy z uczestników pragnie podjąć w swojej intencji” – mówi Maciej Wszółkowski z Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Krakowie, które organizuje wyjazd do zakopiańskiego sanktuarium. Wyjaśnia, że udział w tej pielgrzymce jest dobrym sposobem uczczenia jubileuszu objawień fatimskich dla tych, którzy nie mogą pojechać w tym czasie do Portugalii.

Ideą pielgrzymowania jest także bliższe poznanie przesłania orędzia fatimskiego przez uczestników pielgrzymki, by żyli nim na co dzień. „A przez świadectwo życia stali się jego gorliwymi propagatorami w swoich rodzinach, miejscach pracy, a także wszędzie tam, gdzie będą jeździć” – tłumaczy Henryk Kuczaj, jeden z organizatorów pielgrzymki.

Powitanie pielgrzymów w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej odbędzie się 6 maja 2017 r. o godz. 17:30. Następnie rozpocznie się nabożeństwo pierwszosobotnie połączone z Mszą św. o godz. 18:30.

Uczestnicy są zachęcani, by nadać pielgrzymce charakter wynagradzający za grzechy, zwłaszcza przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, podejmując w tej intencji modlitwę różańcową w trakcie pielgrzymki. „Wszyscy wybierający się na rowerze do zakopiańskiego sanktuarium proszeni są także o to, aby przed wyruszeniem w drogę dokonali osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, a wszyscy ci, którzy taki akt uczynili w przeszłości, aby go odnowili – dodaje Henryk Kuczaj.

Pielgrzymkę rowerzystów objął honorowym patronatem abp Marek Jędraszewski. Więcej informacji na temat udziału w pielgrzymce znajduje się na stronie internetowej organizatorów: rowerowe.info.pl.