Kraków: pogrzeb „legendy kapłaństwa” – ks. infułata Stanisława Małysiaka

W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. infułata Stanisława Małysiaka, partyzanta Armii Krajowej oraz wieloletniego przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego kurii metropolitalnej w Krakowie. Zmarłego żegnała rodzina, siostry zakonne, kapłani, biskupi oraz licznie zgromadzeni świeccy. W homilii bp Tadeusz Pieronek nazwał zmarłego „legendą kapłaństwa”.

Msza pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pieronka odbyła się w bazylice Mariackiej w Krakowie. W czasie homilii biskup wspominał zmarłego infułata. – Nie mam w zwyczaju na pogrzebie mówić o zmarłym, a tym bardziej nie próbuję oceniać jego życia. To należy tylko do Boga. Ale niech mi będzie wolno zwrócić uwagę na to, co nam, jego kolegom, a zapewne także wielu innym ludziom, kojarzy się ze śp. księdzem Stanisławem. Jako kolega-kapłan był uśmiechnięty, życzliwy, pracowity, chętny, by pomagać innym, gościnny. Całe życie był kapłanem i żołnierzem, co więcej, umiał doskonale zharmonizować te dwa powołania: do służby Bogu i ojczyźnie – powiedział kaznodzieja.

Biskup dodał, że doświadczenia ks. Małysiaka w Związku Walki Zbrojnej ukształtowały go jako człowieka „gotowego dawać z siebie wszystko”. Podkreślił, że zmarły pielęgnował szacunek do tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Dodał także, że ks. Stanisław Małysiak „chciał budować Królestwo Boże w człowieku” i to sobie stawiał za najważniejszy cel w swojej kapłańskiej posłudze.

– Na odchodne z tego świata Bóg poddał go próbie wielkiego cierpienia i dał mu siłę, by zniósł to po chrześcijańsku, z wiarą w życie wieczne. Bogu dzięki, że w latach choroby miał wspaniałą opiekę ze strony sióstr józefitek – mówił biskup. – Odeszła od nas legenda kapłaństwa, takiego, z którego chcielibyśmy korzystać na co dzień. Dziękujemy Bogu, że był pośród nas i zostawił po sobie prawdziwe świadectwo. Panie, daj mu wieczny odpoczynek – zakończył.

Zmarły 1 kwietnia 2017 roku ks. infułat Stanisław Małysiak spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ks. Stanisław Małysiak urodził się 5 maja 1925 roku w Ślemieniu, na terenie powiatu żywieckiego. Podczas wojny, po włączeniu tamtych terenów do Rzeszy Niemieckiej, został wysiedlony z rodzicami i rodzeństwem do Majdana Kasztelańskiego na Zamojszczyźnie. Tam, oprócz pracy, zaangażował się w działalność Związku Walki Zbrojnej.

W 1945 roku uciekł do Krakowa, by uniknąć aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa. Po zdanej maturze wstąpił do krakowskiego seminarium i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1952 roku.

W czasie swojej posługi kapłańskiej był wieloletnim pracownikiem kurii metropolitalnej oraz bliskim współpracownikiem arcybiskupów krakowskich Karola Wojtyły i Franciszka Macharskiego. Założył Wydawnictwo św. Stanisława BM.

Za swoją działalność partyzancką został odznaczony Krzyżem Walecznych w 1989 roku. Rok później, na wniosek krakowskiego środowiska żołnierzy AK został mianowany kapelanem organizacji kombatanckich AK. Był kanonikiem seniorem Krakowskiej Kapituły Katedralnej.

W 2002 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa został odznaczony Brązowym Medalem Cracoviae Merenti.