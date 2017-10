Kraków: politycy i duchowni dyskutowali nad chrześcijańską tożsamością Europy

Czy Europa obroni tożsamość opartą na chrześcijaństwie? – na ten temat rozmawiali uczestnicy XVII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”, która 27 października rozpoczęła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Tegoroczne obrady przebiegają pod hasłem „Dokąd zmierza Europa?”, a uczestniczą w nich duchowni, przedstawiciele rządu oraz parlamentu europejskiego.

Głównym przedmiotem rozważań uczestników dwudniowej konferencji są pytania o chrześcijańską tożsamość Europy oraz o jej przyszłość, jak również pytania o wyzwania, przed którymi stoi dzisiaj Europa. W trakcie spotkania duchowni oraz przedstawiciele rządu i Parlamentu Europejskiego zastanawiają się czy Europie jest potrzebne silne przywództwo?, jaka jest przyszłość Unii Europejskiej i czy konieczna jest reforma jej struktur?

Jednym z zagadnień poruszonych w trakcie konferencji jest pytanie o to, czy Europa obroni tożsamość opartą na chrześcijaństwie? Zdaniem uczestników spotkania, Europa stoi dzisiaj przed ważnym wyborem. Jeśli odwróci się od chrześcijaństwa to zaprzeczy wartościom, na których została zbudowana. Według prelegentów, czymś ważnym jest obronienie tożsamości chrześcijańskiej, ale to ocalenie nie jest możliwe bez wiary w Chrystusa oraz bez Kościołów, żyjących żywą wiarą.

W trakcie konferencji dr Hans-Gert Pöttering, były przewodniczący PE, prezydent Fundacji Konrada Adenauera podkreślił, że zadaniem chrześcijan w polityce jest konsekwentne działanie na rzecz tego co dobre. – Wartości chrześcijańskie scalają ponad pół miliarda osób w Unii Europejskiej. Wspólna Europa jest nie do pomyślenia bez chrześcijaństwa – podkreślił.

Prelegent zwrócił uwagę na to, że już założyciele Unii Europejskiej ukazywali, że integracja europejska to projekt pokojowy o silnych korzeniach chrześcijańskich. Jego zdaniem polityka jest uprawiana z punktu widzenia chrześcijaństwa, a jej kluczem jest obrona godności ludzkiej. – W polityce nigdy nie wolno opierać się na kłamstwie, nawet konflikty muszą opierać się na prawdzie, a miarą polityki musi być godność ludzka – wyjaśniał dr Pöttering, dodając, że zadaniem Europy wciąż pozostaje realizacja tego celu. Jego zdaniem, chrześcijanie powinni mieć ufność, że Europie uda się obronić chrześcijańską tożsamość, powinni działać odważnie i z pokorą oraz być pewni wyznawanych wartości.

Z kolei prof. Vaja Vardidze, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi, powiedział, że konieczne jest działanie Kościoła, gdyż myślenie Unii Europejskiej odchodzi od myślenia chrześcijańskiego. W jego ocenie jest to szczególne wyzwanie w dzisiejszych czasach.

– Chrześcijaństwo to nie filozofia ani system światopoglądowy, ale styl życia – tłumaczył prelegent.

Jego zdaniem na ile żywa jest wiara Europejczyków, na tyle żywa będzie tożsamość Unii Europejskiej.

Z kolei europoseł Andrzej Grzyb podkreślił, że godność ludzka to podstawowy prymat osoby ludzkiej i jeśli jest respektowana w polityce, to również jest respektowane to, co jest istotą chrześcijaństwa. – Poprzez ten fakt kryzysu trzeba odnowić to myślenie. To jest fundament Unii Europejskiej – powiedział.

W trakcie spotkania Marcin Mamoń, reżyser i dokumentalista, który w 2015 roku został porwany na terenie Syrii przez Al-Kaidę podzielił się swoimi wnioskami. Według niego, dla bojowników islamskich chrześcijaństwo jest największym wrogiem, gdyż w ich ocenie w chrześcijaństwie zawarte są wszystkie postawy, które oni negują. -My będąc chrześcijanami musimy zacząć się dzielić, żyć we wspólnocie, gdyż jesteśmy braćmi. Czyli zrezygnować z zysku i czegoś lepszego na korzyść tego, że się podzielimy. Z jednej strony boję się fali uchodźców, ale jeżdżąc po świecie, rozumiem to, że tam żyć się nie da, ale dla nas to jest niewyobrażalne. Musimy coś oddać, nie sprzedać, ale podzielić się – podkreślił.

Zdaniem dziennikarza, Kościół jest jedyną wspólnotą, która jest ponadnarodowa. – Kościół jest ponad Unią Europejską, dlatego uważam że rządy europejskie powinny wspierać Kościół, a tego nie robią. Kościół patrzy na całą ludzkość, na cały świat – zwracał uwagę Mamoń.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że bez chrześcijaństwa Europa straci swój ważny filar i przez to się zawali, dlatego tak ważny jest powrót do chrześcijańskich korzeni i obrona tożsamości chrześcijańskiej Europy.

Krakowskie konferencje z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej zapoczątkowane zostały w 2000 r. i odgrywają ważną rolę w dialogu między duchownymi, wiernymi oraz politykami i przedstawicielami mediów. Inicjatorem tych spotkań jest bp Tadeusz Pieronek.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu, Grupa Europejskiej Partii Ludowej w PE, delegacja polska w EPL w PE, Europejska Partia Ludowa oraz Wydawnictwo „Wokół Nas”.