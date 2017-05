Kraków: powstała kawiarnia – centrum dialogu międzyreligijnego

Wystawę pt. „Pola Dialogu” na temat prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie kawiarnię, która ma się stać centrum dialogu międzyreligijnego, otwarto w czwartek 11 maja w Krakowie. Przy ulicy Stradomskiej 6 można na własne oczy zobaczyć przedmioty pochodzące z terenów ogarniętych wojną. Ekspozycja powstała z inicjatywy miejscowego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” (PKWP).

„Wystawa skierowana jest do wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani losem człowieka, jego godnością i prawami, a szczególnie prawem do wolności religijnej. Chcemy pokazać ludziom, że to nie Bóg nakazuje nam zabijać, tylko wypaczona nauka, która przeradza się w fundamentalizm. Religia wzywa nas do szacunku i dialogu pełnego miłości” – wyjaśnia ks. Rafał Cyfka, dyrektor regionalny Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Aleksandra Mętel ze Stowarzyszenia dodaje: „Chcieliśmy stworzyć miejsce, które będzie centrum dialogu i porozumienia. Wszystko także po to, aby informować o prześladowaniach chrześcijan, które mają miejsce na całym świecie. Obecnie skupiamy się na tym, aby przedstawić sytuację Bliskiego Wschodu, szczególnie Palestyny, Syrii i Iraku”.

W pierwszej, wystawowej części, zwiedzający mogą zobaczyć m.in. kopię graffiti, które znajduje się na murze oddzielającym Palestynę od Izraela. – Zdecydowaliśmy się na pokazanie tego muru, który znajduje się w Betlejem, żeby podkreślić dramat ludzi znajdujących się w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie – wyjaśnia ks. Cyfka.

Zwiedzający mogą także przeczytać m.in. słowa papieża Benedykta XVI: „Bliski Wschód bez chrześcijan nie będzie już tym samym Bliskim Wschodem”.

– Mamy także wystawę stałą, która dotyczy przedmiotów przywiezionych głównie z Syrii i Iraku. Są to m.in. krzyże, figurki, ikony, które zostały zniszczone przez ISIS. To są autentyczne przedmioty przywiezione z terenów trwającej tam wojny – informuje Konrad Ciempka z PKWP.

W przyszłości polska sekcja Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” chce organizować różnego rodzaju debaty i konferencje poświęcone tematyce prześladowań chrześcijan. – Na tych debatach bardzo nam zależy. W swoich zbiorach mamy także ponad sto filmów, które sukcesywnie będziemy wyświetlać – dodaje Ciempka.

– Podstawową metodą działania jest rzetelne informowanie o tym, co dzieje się aktualnie w krajach ogarniętych wojną – dodaje Aleksandra Mętel.

Jak wyjaśnia, każdy wchodzący do tego miejsca człowiek może także dołożyć swoją cegiełkę na rzecz wsparcia prześladowanych chrześcijan. – Można tutaj kupić pamiątki z Ziemi Świętej. Te pieniądze bezpośrednio trafią do tych, którzy te rzeczy wyprodukowali, czyli do naszych braci z Betlejem – wyjaśnia.

Na miejscu można także nabyć książki poruszające temat prześladowań chrześcijan i fundamentalizmu religijnego, jak również skorzystać z oferty kawiarni.

Wystawę znajdującą się przy ul. Stradomskiej 6 można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.