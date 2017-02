Premiera pierwszego polskiego musicalu o św. Janie Pawle II

W sobotę wieczorem w Tauron Arenie w Krakowie odbyła się premiera musicalu „Karol”. Dzieło przedstawia życie Karola Wojtyły i polską historię XX wieku – po raz pierwszy w formie musicalu.

Pierwszy polski musical o św. Janie Pawle II jest niezwykłym połączeniem muzyki, śpiewu, gry aktorskiej, żywiołowego tańca, multimediów i świateł. Przedstawiane wydarzenie rozgrywały się nie tylko na scenie. Aktorzy lub statyści często schodzili z niej i wchodzili w interakcje z widownią. Utwory muzyczne uzupełnił pokaz laserowy, ruchome głowice świetlne, a także umiejscowiony za sceną ogromny ekran multimedialny.

Twórcom musicalu udało się osiągnąć planowany efekt – przedstawić św. Jana Pawła II jako osobę, która żyjąc w niezwykłych czasach, sama stała się postacią niezwyczajną, dokonując wyborów mających fundamentalne znaczenie dla losów świata. Grę aktorską doskonale dopełniły archiwalne zdjęcia i filmy przedstawiające fragmenty życia św. Jana Pawła II.

W roli tytułowej wystąpił Jacek Kawalec. „Karol Wojtyła był osobą niezwykłą i powinien nam być szczególnie bliski. Miał wyjątkowy dar łączenia ludzi – umiał natchnąć człowieka do tego, by na innych patrzeć jak na bliźnich, a nie wrogów” – powiedział aktor. Na scenie można było także zobaczyć i usłyszeć Edytę Geppert, Annę Wyszkoni, Piotra i Wojciecha Cugowskich oraz Agatę Nizińską.

Jak podkreślił Michał Kaczmarczyk, twórca scenariusza, musical ma sprawić, by publiczność przypomniała sobie idee i wartości, które były wpisane w pontyfikat Jana Pawła II – otwarcie na drugiego człowieka, solidaryzm, ekumenizm i niezwykłą wiarą w zwykłe ludzkie dobro.

„Chcemy, by w sercach widzów pozostało przekonanie, że ten papież zmienił oblicze ziemi, ale nie tylko w wymiarze politologiczno-historycznym, ale przede wszystkim codziennym, zwykłym, ludzkim” – zaznaczył.

Opuszczający Tauron Arenę przyznawali, że taka forma przybliżania życia papieża Polaka to bardzo dobry pomysł. „Cały spektakl był niezwykle dopracowany, co potęgowało jego przekaz – przypomnienie życia wyjątkowego Polaka w perspektywie ważnych wydarzeń z historii naszego kraju” – powiedziała Marysia z Krakowa.

„Jesteśmy tu, bo kochamy św. Jana Pawła II. Mamy specjalny powód, gdyż papież wspomógł wyposażenie i wykończenie ośrodka, którym się opiekujemy. Jesteśmy pewne, że przez ten musical doświadczenia, które mają osoby znające papieża z Polski osobiście czy też pamiętające go, będą mogły stać się udziałem młodszych pokoleń” – dodała s. Olga Mura ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Krakowski pokaz musicalu „Karol” stanowi początek ogólnopolskiej trasy koncertowej z prezentacją przedstawienia m.in. w Łodzi i Gdańsku. Spektakl przygotowany jest w taki sposób, aby możliwe było wystawienie go zarówno w największych halach widowiskowych, jak i na scenach kameralnych – w teatrach i salach koncertowych. Producenci musicalu planują jego prezentację także publiczności zagranicznej w sezonie 2017/2018.

***

Kardynał Stanisław Dziwisz o musicalu „Karol”

„To wspaniały przekaz i przypomnienie świętego, który ciągle jest z nami i ma nieustannie coś do powiedzenia” – powiedział obecny na wydarzeniu kard. Stanisław Dziwisz.

Jak wskazał metropolita senior archidiecezji krakowskiej święci ciągle przemawiają i są aktualni. „Zatem przypomnienie postaci i osobowości papieża Polaka, która stale inspiruje i młodych i starszych, jest niezmiernie ważne” – zaznaczył.

Kardynał wskazał, że musical bardzo trafnie odzwierciedla elementy, które kształtowały Karola Wojtyłę m.in. zamiłowanie do sztuki, teatru, kultury, wielki patriotyzm czy szacunek do przyrody jako dzieła Bożego.

„Patrząc na Karola, który jest tutaj obecny na scenie, mogę potwierdzić, że on taki rzeczywiście był. Że było w nim coś więcej niż w normalnych ludziach, zwłaszcza jego ogromna kontemplacja i zanurzenie się w Bogu” – przyznał.

Hierarcha bardzo pozytywnie ocenił grę aktorską. „To, co porusza to żywiołowość i młodość aktorów. Na scenie występują oni z ogromnym przekonaniem, co sprawia, że wykreowane zostały fantastyczne postacie” – wyjaśnił.

Wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II podkreślił także, że premiera musicalu „Karol” odbyła w bardzo ważnym momencie. „To istotne, że w tych właśnie dniach, kiedy gorszy nas inny bluźnierczy spektakl, zaprezentowano tak niezwykle pozytywny przekaz wartości moralnych, które głosił i pokazywał swoim życiem Jan Paweł II” – stwierdził, odnosząc się do spektaklu „Klątwa” wystawionego w Teatrze Powszechnym w Warszawie, w którym znieważono osobę papieża Polaka.

Kardynał bardzo mocno podziękował za musical „Karol”, w którym w tak wymowny sposób przypomniano i przybliżono idee i wartości bliskie Janowi Pawłowi II. „Z serca błogosławię pomysłodawcom, wykonawcom i darczyńcom, którzy przyczynili się do jego powstania. Niech wypełnia swoją misję zarówno w Polsce, jak i na całym świecie” – powiedział.