Kraków: prezentacja książki „Młodość – projekt życia”

Po ŚDM najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy i jak nasza młodzież zaangażuje swoją młodość w przyszłość społeczeństwa i świata – powiedział kard. Stanisław Dziwisz podczas prezentacji książki „Młodość – projekt życia”, która odbyła się w Krakowie. Znalazły się w niej 23 historie uczestników Dni Młodzieży z całej Polski.

Otwierając spotkanie kard. Dziwisz podkreślił, że podczas ŚDM w Krakowie młodzież wróciła do modlitwy i radości głoszenia Ewangelii. „Po spotkaniu młodych najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy i jak nasza młodzież zaangażuje swoją młodość w przyszłość społeczeństwa i świata” – mówił gospodarz ubiegłorocznych ŚDM.

Książka jest zachętą do zaangażowania w życie Kościoła, spotkania z drugim człowiekiem oraz inspiracją do zmiany życia. Jest to publikacja, która dzięki atrakcyjnemu layoutowi przypomina projekt realizowany w kluczu działania, budowania relacji i wspólnoty. Jest również propozycją dla osób już zaangażowanych, by dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Jak podkreśliła Zofia Świerczyńska, redaktor książki, zebrane w publikacji świadectwa dobierane były w kluczu różnorodności. „Zaprosiliśmy młodych do podzielenia się swoją historią. Odpowiedziało ponad 100 osób z całej Polski. Wybraliśmy 23 świadectwa w kluczu różnorodności – jak różne były przeżycia w czasie ŚDM, jak różni ludzie przeżywali przemianę” – wyjaśniała.

„Pierwszym Autorem tej książki jest Duch Święty. Jest ona książką żyjącą. Najpierw powstała w sercach młodych ludzi, by potem mogli się tym podzielić” – mówił autor przedmowy do książki ks. prof. Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII w Krakowie.

Celem publikacji jest uświadomienie, że ŚDM było początkiem nowego etapu w życiu młodych ludzi. „ŚDM pomogły zaprojektować życie wielu młodym ludziom. Naszym zadaniem dziś jest towarzyszyć młodzieży w projektowaniu własnego życia” – zaznaczył archidiecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Łukasz Michalczewski.

Świadectwa uczestników ŚDM opatrzone są w książce komentarzami teologów i biblisty, którzy na ich podstawie dają konkretne wskazówki, co robić, by doświadczenie ŚDM przekształcić w konkretne działanie w swoim środowisku, w rodzinie, wspólnocie czy parafii.

Publikacja kierowana jest zarówno do uczestników ŚDM, jak i do tych, którzy z różnych powodów nie wzięli udziału w wydarzeniu oraz do osób zaangażowanych w działanie na rzecz Kościoła oraz tych, którzy tę drogę mają dopiero przed sobą. Odbiorcą jest każdy, kto pragnie zmiany siebie, otwarcia się na innych, pomocy drugiemu człowiekowi, dania z siebie „czegoś więcej”.

Forma książki nawiązuje do jej tytułu „Młodość – projekt życia”, proponując czytelnikowi stworzenie własnego „projektu życia”. Konstrukcja publikacji oparta jest na kolejnych etapach budowy klasycznego projektu, podobnie jak warstwa językowa książki, inspirowana językiem projektowym. Jest to projekt, który nie kończy się wraz z przeczytaniem książki, lecz wręcz przeciwnie – wówczas ma dopiero się zacząć. Świadectwa podzielone są na trzy grupy: zainspiruj się działaniem, wejdź w relacje z innymi i buduj wspólnotę.

Książka jest kolejnym elementem projektu trwającego po ŚDM w Krakowie. Pod hasłem „Młodość – projekt życia” odbyły się takie wydarzenia, jak koncert w TAURON Arena Kraków z okazji 1. rocznicy ŚDM, nagroda Metropolity Krakowskiego dla młodych, którzy ofiarnie i twórczo angażują się w życie Kościoła i środowisk lokalnych. Z myślą o projekcie przebudowano także oficjalną stronę wydarzenia www.krakow2016.com, a na Facebooku powstała przestrzeń do wymiany doświadczeń, pomysłów, wzajemnej inspiracji do budowania wspólnoty opartej o ŚDM.

Na stronie internetowej www.krakow2016.com znajdą się materiały dodatkowe dla katechetów, liderów grup i wspólnot, które pozwolą w kreatywny sposób zaangażować innych do działania. Wśród materiałów towarzyszących publikacji są się m.in. konspekty spotkań, atrakcyjne materiały graficzne, materiały przeznaczone do mediów społecznościowych, angażujące młodych do dzielenia się i inspirowania innych, a także baza kontaktów do organizacji, stowarzyszeń i ruchów młodych w Kościele.