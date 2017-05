Kraków: prezentacja książki „Sekretarz dwóch papieży” – wywiadu-rzeki z abp. Mieczysławem Mokrzyckim

W Sali Papieskiej Domu Arcybiskupów Krakowskich odbyła się 23 maja wieczorem prezentacja książki „Sekretarz dwóch papieży”, wywiadu-rzeki Krzysztofa Tadeja z abp. Mieczysławem Mokrzyckim. Ostatnie chwile życia Jana Pawła II, abdykacja Benedykta XVI, codzienność za murami Watykanu – to tylko niektóre wątki publikacji, która ukazała się w Wydawnictwie Literackim.

Książka jest zapisem opowieści jedynego Polaka, który był osobistym sekretarzem dwóch papieży, a dziś arcybiskupem metropolitą lwowskim. Niegdyś osobisty sekretarz, dziś przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, opowiada o codzienności Jana Pawła II i Benedykta XVI – ich harmonogramie dnia, przyzwyczajeniach, rytuałach.

Uczestników wieczornego spotkania w Sali Okna Papieskiego przywitał gospodarz miejsca – abp Marek Jędraszewski, który wspominał, że kiedy po otrzymaniu sakry biskupiej pojechał do Watykanu, do apartamentów papieskich wprowadzał go – wówczas prałat – Mieczysław Mokrzycki.

„Któż mógł przypuszczać czy wyobrazić sobie, że po 20 latach spotkamy się tutaj, że będę mógł gościć księdza arcybiskupa w Domu Arcybiskupów Krakowskich. Tak się zdarzyło i to jest dla mnie ogromną radością i zaszczytem” – wyznał metropolita krakowski otwierając spotkanie.

Autor wywiadu z abp. Mokrzyckim Krzysztof Tadej tłumaczył, że książka jest poświęcona życiowej drodze obecnego metropolity lwowskiego. „To jest książka o abp Mokrzyckim, o jego dojściu do kapłaństwa, o przemianach duchowych, o ważnych, najpiękniejszych, ale również najtrudniejszych chwilach jego życia” – mówił Tadej.

Abp Mieczysław Mokrzycki podkreślał z kolei, że chciał pokazać sylwetki dwóch papieży oraz swój Kościół w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. „Jan Paweł II pokazał mi przede wszystkim, kto to jest człowiek modlitwy. Ojciec Święty Benedykt XVI imponował natomiast swoją wytrwałością i sumiennością w pracy” – mówił o wpływie dwóch papieży.

Według niego, chociaż pontyfikat Benedykta XVI był krótszy, to zdążył on „przybliżyć wszystkim Boga i Kościół, pokazać wartości i swoją osobowość wielkiego, dobrego papieża, który zatroskany jest o dobro każdego człowieka”.

Wstęp do książki napisał sam Benedykt XVI. „Prałat Mietek, tak go nazywaliśmy, był bardzo oddanym współpracownikiem; zawsze gotowym do pomocy, dyspozycyjnym. Miał w sobie wiele pokory w sprawowaniu obowiązków drugiego sekretarza, pozostając prawie niewidocznym dla ludzi” – napisał.

W książce zawarte jest wzruszające świadectwo towarzyszenia w ostatnich godzinach życia papieża Polaka, świadectwo jego świętości i pokory.

Publikacja powstawała przez kilka lat w Watykanie, na Ukrainie i w Polsce. Całość dopełnia galeria unikalnych zdjęć z prywatnego archiwum abp. Mokrzyckiego, które po raz pierwszy ujrzały światło dzienne.