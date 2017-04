Kraków: prezentacja portalu „Góra Dobra” stworzonego przez wolontariuszy ŚDM

Utworzony na Światowe Dni Młodzieży portal „Góra Dobra” skupia wciąż ponad 7 tys. wolontariuszy z całego świata. Młodzi ludzie chcą go rozwijać i wspólnie kontynuować działania pomnażające dobro. Prezentacja portalu w nowej odsłonie odbyła się 9 kwietnia w Krakowie w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży.

Portal internetowy goradobra.pl jest narzędziem wymiany pomysłów, komunikacji i wzajemnego inspirowania się realizowanymi dziełami. Skupia on młodych ludzi działających projektowo i realizujących uczynki miłosierdzia. To bezpośrednia kontynuacja wolontariatu ŚDM w Krakowie. Wolontariusze „Góry Dobra” chcą być nadal wsparciem dla innych młodych liderów działających w duszpasterstwach i parafiach.

Obecnie portal zyskał nową szatę graficzną, wciąż się rozwija i służy wszystkim ludziom z pasją, wrażliwym na drugiego człowieka, budującym swe życie na wartościach chrześcijańskich. Każda osoba, która zarejestruje się na portalu ma dostęp do projektów realizowanych przez innych wolontariuszy. Zdaniem koordynatorów projektu jest to miejsce, które uczy pracy projektowej, umożliwia zbudowanie i przeprowadzenie nowego projektu krok po kroku, a także wzięcie udziału w już istniejącym. Celem portalu jest wspieranie i budowanie społeczności, która jest mostem łączącym aktywne środowiska Kościoła w Polsce oraz na świecie.

– Koordynatorzy wolontariuszy ŚDM zyskali doświadczenie pracy projektowej wolontariatu, koordynowania wydarzeń ŚDM i teraz chcą nadal się tym dzielić, aby pomnażać dobro. Portal „Góra Dobra” stanowi centrum wolontariuszy. Teraz ulepszamy go i dokładamy do niego to co może służyć młodym ludziom obecnie – powiedziała KAI Iwona Jeleń, koordynatorka „Góry Dobra”. – Zakładaliśmy z góry podczas przygotowań do ŚDM, że będziemy go kontynuować. To miało być coś, co rozpocznie kolejne, konkretne działania dotyczące parafii, życia w diecezji. Chodziło o stworzenie jednego Kościoła Powszechnego. Są różne organizacje, dlatego chcieliśmy, aby „Góra Dobra” była mostem łączącym wszystkie organizacje – wyjaśnia koordynatorka.

– Portal cały czas się rozwija i łączy wolontariuszy i ludzi, którzy chcą czynić dobro w oparciu o wartości chrześcijańskie. Znajdują się na nim projekty, w których można brać udział lub samemu je tworzyć – dodaje.

Iwona Jeleń podkreśla, że misją „Góry Dobra” jest również ofiarowanie wolontariuszom czegoś w zamian za ich pracę. – Wolontariusz przez wielu ludzi jest kojarzony jako tania siła robocza, my chcemy to zmienić. Chcemy pokazać, że człowiek, który jest wolontariuszem ma w sobie ogromny potencjał i chce robić coś pro bono, co świadczy o tym, jak ma już w sobie ugruntowane wartości – wyjaśnia koordynatorka. – Dlatego chcemy prowadzić szkolenia, uczyć działania projektowego, ponieważ to są takie umiejętności, które są bardzo wymagane przez pracodawców i to pomoże młodym odnaleźć się na rynku pracy – dodaje.

Dla pomysłodawców portalu ważna jest również formacja duchowa. Poprzez portal wolontariusze będą mogli także zdobywać informację na temat rekolekcji i dni skupienia. – Te wszystkie wartości, które cały czas chcemy wpajać oparte są o pracę projektową, aby była ona skuteczna, aby poprzez nią tworzyć coś dobrego, zauważać problemy innych ludzi. To po to powstają te projekty – tłumaczy Iwona Jeleń.

Jak dodaje, „Góra Dobra” nie jest kolejną organizacją w Kościele, ale ma ona za zadanie łączyć wszystkie organizacje, być pomostem pomiędzy nimi. – Chcemy dostarczać wiedzy i informacji o tym, jak zrealizować dany projekt np. we własnej parafii. Chcemy, aby ludzie dzięki naszemu portalowi zapalili się do pomagania drugiej osobie – mówił Iwona Jeleń.

Z kolei Rafał Cycoń z Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów w Krakowie podkreśla, że „Góra Dobra” stanowi miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy wolontariuszami z różnych środowisk. – To bardzo ważne, że wspólnie możemy robić coś dobrego. Ten portal spełnia bardzo dobrą rolę i wypełnia niszę, dzięki niemu możemy tworzyć lepszy świat. „Góra Dobra” to takie pokłosie dzieła, które dokonało się podczas ŚDM” – zaznacza.