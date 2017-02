Kraków: promocja książki „Seks według Jana Pawła II cię wyzwoli”

W sobotę w Białej Sali przy sanktuarium Jana Pawła II odbyła się promocja książki Magdaleny Siemion „Seks według Jana Pawła II cię wyzwoli”, przedstawiającej teologię ciała w nauczaniu papieża Polaka.

Książka ta jest zestawieniem myśli Ojca Świętego na temat miłości, seksualności i cielesności człowieka, zredagowanym w przystępnej dla czytelnika formie. – Te sfery są czymś przepięknym, bardzo dobrym i ważnym! W przeszłości nieco je demonizowano, ale Wojtyła to odczarował! Doceniał cielesność człowieka, również w wymiarze seksualnym – tłumaczy Magdalena Siemion.

Już we wstępie zaznaczono, że publikacja ta jest odpowiedzią na zadanie postawione przez papieża Franciszka, zawarte w adhortacji „Amoris Laetitia”, gdzie zachęca on, by razem z młodymi ludźmi w sposób dojrzały podejmować temat płciowości i przy tym traktować ich poważnie. – Chcemy podjąć się tego zadania! Chcemy w sposób przystępny i mądry, nie zubożając papieskiego nauczania na temat miłości, seksualności i małżeństwa propagować, uświadamiać i pomagać młodym w przeżywaniu tej jednej z najważniejszych rzeczywistości ich życia – pisze autorka.

Stąd też zrozumiały język, oryginalna szata graficzna, pomocne ilustracje, a nawet lustro, by każdy czytelnik mógł zobaczyć najpiękniejszy obraz człowieka. Jak podkreśla M. Siemion, całość dopełnia intrygujący tytuł, który jest parafrazą słów Jana Pawła II. – Tytuł musi być interesujący! Kiedy André Frossard zapytał Jana Pawła II o jedno zdanie z Biblii, papież odpowiedział: „Prawda was wyzwoli”. Dla niego prawda o człowieku, również w tym wymiarze cielesnym i seksualnym była bardzo ważna. Dlatego tytuł tej książki jest parafrazą tych słów. Prawda o seksualności człowieka wyzwala! – przekonuje autorka.

Na kartach swojej książki podejmuje takie tematy, jak miłość, ciało człowieka, małżeństwo czy antykoncepcja. Nie brak tam pytań, z którymi czytelnicy powinni się zmierzyć, by jeszcze lepiej zrozumieć te zagadnienia. Autorka proponuje im również ćwiczenia praktyczne, pomagające zadbać o własne ciało i serce.

Jak tłumaczy M. Siemion, książka jest podręcznikiem teologii ciała głównie dla młodzieży, jednak – jak dodaje – starsi również znajdą w niej coś dla siebie. – Choć książka jest adresowana głównie do młodzieży, to może służyć też katechetom czy rodzicom, bo jeśli oni się tym zachwycą, przekażą to również swoim dzieciom. Tu przecież chodzi o prawdę o człowieku, również w wymiarze seksualnym. To jest coś znacznie głębszego, sięgającego fundamentalnych prawd. Wojtyła wyprowadził całą teologię ciała na podstawie Księgi Rodzaju, a później odwoływał się też do Listu św. Pawła do Koryntian – wyjaśnia.

Książka od samego początku zdobyła zainteresowanie czytelników. – To jest pierwsza tego rodzaju publikacja, napisana przez polskiego autora. Moim zdaniem jest to bardzo udana próba przekazania prostym językiem bardzo skomplikowanych treści teologicznych, dotyczących seksualności, ludzkiego ciała i etyki małżeńskiej. Autorka chciała zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty tak, żeby nadmierna liczba teologicznych szczegółów nie przesłoniła tego, co jest najważniejsze. Dzięki temu mamy tam cały wachlarz ważnych tematów – mówi o. Jarosław Kupczak OP, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII w Krakowie.

Wydawcą książki jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Podczas promocji książki uczestnicy mogli nie tylko porozmawiać z Magdaleną Siemion, ale wzięli również udział w warsztatach z teologii ciała. Podobne zajęcia, dotykające m.in. kwestii związanych z cielesnością, sensem małżeństwa czy relacji intymnych, będą towarzyszyć również kolejnym spotkaniom autorskim.