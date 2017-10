Kraków: promocja t. 13 Opera Omnia Josepha Ratzingera

Zaprezentowany 16 października w Krakowie tom XIII „Joseph Ratzinger Opera Omnia” nosi znamienny tytuł: „W rozmowie z czasem”. Rozmowę tę prowadził Joseph Ratzinger–Benedykt XVI w czterech wielkich dialogach ze znanymi dziennikarzami.

Nie są to rozmowy w potocznym znaczeniu. Są to traktaty o istotnych problemach naszych czasów. Dotyczą przede wszystkim wiary chrześcijańskiej. Najpierw mamy rodzaj sprawozdania, jaki jest stan naszej wiary (pierwsza rozmowa). Następnie rodzą się pytania człowieka na temat przeszkód wiary, które często zamykają mu do niej drogę (druga rozmowa). Stąd powstaje potrzeba głębokiego, teologicznego naświetlenia wiary, gdyż jawią się one człowiekowi jako albo mało zrozumiałe, albo w ogóle nie akceptowalne (trzecia rozmowa). Wreszcie sam czas przynosi wraz z kryzysem społecznym pewnego rodzaju kryzys kościelny. Pojawia się zarzut, że religia jest ułudą. Ale coraz bardziej staje się widoczne, że to społeczeństwo oddala się od Boga (czwarta rozmowa).

Pierwszą rozmowę podjął Vittorio Messori w roku 1984 i opatrzył ją tytułem „Raport o stanie wiary”. Kolejne trzy rozmowy przeprowadził Peter Seewald i nadał im tytuły: „Sól ziemi” (1996 rok), „Bóg i świat” (rok 2000) oraz „Światłość świata” (2010 rok).

Joseph Ratzinger już jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary przestrzegał przed zagubieniem własnej tożsamości wierzących wobec neo-pogaństwa, które zawładnęło nie tylko myśleniem, ale i działaniem człowieka. A jako papież Benedykt XVI postanowił na nowo podjąć z całą mocą tajemnicę Ewangelii, by bardziej jeszcze poznać jakby „kosmiczną” moc samego Jezusa Chrystusa i przez to pokazać człowiekowi Boga i wyznać prawdę o Jego stworzeniu, czyli prawdę o naszej egzystencji, o naszej nadziei, o sensie naszego życia. Dlatego dialog ten można streścić w wołaniu Papieża:” albo świat uzna istnienie Boga Jezusa Chrystusa albo Go odrzuci, na tym dylemacie rozstrzygną się losy świata”.

Kardynał Gerhard Ludwig Müller jest głównym wydawcą dzieł Josepha Ratzingera Gesammelte Schriften, które ukazują się w sześciu edycjach językowych. Polska edycja: „Joseph Ratzinger Opera Omnia” w niczym nie ustępuje źródłowej edycji niemieckiej. Zespół KUL pod redakcja ks. prof. Krzysztofa Góździa i prof. Marzeny Góreckiej wydał już 10 tomów, w tym 4 w dwu częściach, łącznie – 14 woluminów.