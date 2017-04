Kraków: przedszkolaki modlą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

– W szóstym dniu nowenny do Bożego Miłosierdzia Pan Jezus prosił św. Faustynę, by w sposób szczególny modliła się za dzieci i dusze niewinne. Dlatego dziś, właśnie w szóstym dniu nowenny, jesteśmy tutaj z przedszkolakami – mówi ks. Andrzej Mulka, organizator IX Pielgrzymki Przedszkolaków. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się szesnaście przedszkoli z Krakowa i okolic. Organizatorem spotkania było Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia małych pielgrzymów przywitał kustosz miejsca, ks. prał. Franciszek Ślusarczyk: – Nie przestraszyliście się deszczu i wiatru. Myślę, ze bardzo ufacie i wierzycie Panu Jezusowi i bardzo Go kochacie. Gratuluję odwagi i miłości do Pana Jezusa – mówił do najmłodszych.

Po słowach przywitania uczestnicy pielgrzymki wspólnie odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także mogli wziąć udział w zabawach przygotowanych przez Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”. Przedszkolaki układały m.in. puzzle edukacyjne, które przedstawiały wizerunki apostołów miłosierdzia – św. Jana Pawła II oraz św. Faustyny Kowalskiej.

– Chcemy, by to było pierwsze spotkanie z Panem Jezusem Miłosiernym. Same początki tej pielgrzymki były konsultowane z wychowawcami przedszkoli i siostrami zakonnymi. Później, gdy zobaczyliśmy entuzjastyczne przyjęcie, postanowiliśmy zorganizować takie wydarzenie kolejny raz. Dziś mogę powiedzieć, że są takie grupy, które pielgrzymują z nami każdego roku. To zgrana ekipa – mówi ks. Andrzej Mulka.

– Taka pielgrzymka jest okazją do pobudzenia wiary w dzieciach i uczenia ich szacunku do miejsc świętych. To także okazja do tego, by przyzwyczajać je do postaw, które przyjmujemy w kościele – mówiła Justyna Krąg, nauczycielka z przedszkola Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. ojca Gwidona z Krakowa. Wychowawczyni podkreśliła, że dzięki takim pielgrzymkom pobyt w kościele staje się dla dzieci czymś naturalnym. – Dzieci same nam mówią, że wiedzą, jak się zachować w takich miejscach. Poza tym są zachwycone takimi wyjazdami. Bardzo przeżywają modlitwę, ale także cieszą się na zabawę, jaka na nie czeka – dodaje.

Helenka z przedszkola Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego zapamiętała obraz Pana Jezusa Miłosiernego: – Pan Jezus miał biały strój – mówiła. – I z serduszka mu leciała krew i woda – dodała. – W kościele widziałem Pana Jezusa. Był schowany w tabernakulum – powiedział sześcioletni Szymon.

Jak zaznacza organizator, pielgrzymka przedszkolaków jest także okazją do ewangelizowania rodziców. – Dzieci przychodzą do domu i opowiadają o tym, co widziały i czego doświadczyły. Podopieczni dostaną także obrazki z Panem Jezusem Miłosiernym. To pewna forma apostolatu wśród rodzin. Mam nadzieję, że miłosierdzie Boże rozleje się także na rodziców i bliskich naszych małych pielgrzymów – mówi Mulka.

Zapytany o to, czy modlitwa koronką nie jest za trudna dla dzieci, odpowiedział: – One pewnie nie do końca rozumieją tekst koronki do Bożego Miłosierdzia, ale możemy się zastanawiać nad sensownością modlitwy różańcowej, o którą prosiła Matka Boża w Fatimie. A jednak Maryja to zrobiła, poprosiła małe dzieci. Ważny jest gest. Oczywiście, wykorzystujemy także nasze doświadczenie katechetyczne, dlatego koronka częściowo była śpiewana – tłumaczył duchowny. Na koniec dodał, że takie wyjazdy są okazją do tego, by dzieci potrafiły w skupieniu modlić się z dorosłymi.