Kraków: radosne dziękczynienie osób niepełnosprawnych w kościele NMP z Lourdes

Nie mam wątpliwości, że to właśnie wy jesteście najpiękniejszym darem dla Kościoła młodych – mówił bp Damian Muskus OFM do osób niepełnosprawnych, które zgromadziły się w krakowskiej świątyni NMP z Lourdes, by podziękować za ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży i za pielgrzymkę do groty Massabielle, którą odbyli w intencji Dni. Były koordynator generalny ŚDM w Krakowie, nazwał spotkanie młodych „pasmem cudów wyproszonych cierpieniami i modlitwą osób chorych i niepełnosprawnych”.

W kościele księży misjonarzy „Na Miasteczku” zgromadziły się osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, ich rodziny, przyjaciele i wolontariusze, którzy dzięki Fundacji HCPT Polska w ubiegłym roku pielgrzymowali do Lourdes ze specjalnym zaproszeniem na Światowe Dni Młodzieży oraz w intencji przygotowań do spotkania młodych. „Byliście naszymi najlepszymi, najbardziej skutecznymi ambasadorami” – podkreślał bp Muskus, dziękując im za tę inicjatywę.

Podczas Mszy św. odbyła się inscenizacja do słów czytanej Ewangelii o rozmnożeniu chleba, przygotowana przez wolontariuszy i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej na Łanowej w Krakowie. Każdy uczestnik nabożeństwa otrzymał z ich rąk kawałek chleba oraz wyciętą z papieru rybę, na której umieszczony był cytat biblijny. Nawiązując do tej sceny bp Damian Muskus podkreślał, że osoby niepełnosprawne potrafią dzielić się miłością bezinteresownie i wnoszą radość, którą znają tylko ci, którzy mają szczęście z nimi przebywać na co dzień. „Dziś wspominamy cud objawienia Matki Bożej w Lourdes i wszystkie cuda, jakich doświadczają ludzie ciepiący, którzy powierzają swoją ludzką niemoc w Jej niezawodne ręce” – mówił, dodając, że to właśnie chorzy i niepełnosprawni wyprosili swoim cierpieniem i modlitwą cud Światowych Dni Młodzieży, stając się ważną i bardzo cenną częścią tego wielkiego wydarzenia.

Biskup podkreślał, że są oni „najpiękniejszym darem dla Kościoła młodych”. „Młodzi was potrzebują, bo to właśnie wy budzicie i otwieracie ich serca na Boże miłosierdzie, uczycie wrażliwości i radości wzajemnego obdarowywania się, braterstwa i solidarności. Uczycie ich nadziei i miłości” – zapewniał.

Duchowny w bardzo osobisty sposób zwrócił się do zgromadzonych w świątyni, dziękując im za świadectwo zawierzenia Jezusowi, mądrość cierpienia, szczere serca i bezinteresowny uśmiech, a także za modlitwy i wsparcie, którego doświadczał i wciąż doświadcza od osób niepełnosprawnych. „Nie zapominajcie, że wszystkich was noszę w moim sercu” – wyznał.

Po nabożeństwie bp Damian Muskus pobłogosławił świecę wykonaną przez niepełnosprawnych na warsztatach terapii zajęciowej, która następnie zostanie przewieziona do Lourdes i w Wielkanoc zapłonie w grocie Massabielle. Wszystkim, którzy przygotowują się do kolejnej pielgrzymki do Matki Bożej życzył, by wracali umocnieni i szczęśliwi.

Na koniec wspólnota osób niepełnosprawnych, ich bliskich i przyjaciół wraz z bp. Muskusem i o. Barnabą Olszewskim OFM, który towarzyszy im w drodze do Lourdes, ustawiła się do pamiątkowego zdjęcia rodzinnego.

W tym roku na pielgrzymkę wyruszą m.in. mali pacjenci z oddziału onkologicznego dziecięcego szpitala w Prokocimiu, dzieci z zespołem Downa ze stowarzyszenia „Tęcza” oraz niepełnosprawni podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.

Fundacja HCTP Polska zachęca do kontaktu wszystkich, którzy pragną, by podczas pielgrzymki do Lourdes osoby chore i niepełnosprawne modliły się w ich intencjach. Został uruchomiony specjalny adres e-mail: Lourdes@hcptpolska.pl. Intencje można zgłaszać do Wielkiej Soboty włącznie.