Kraków: rocznica beatyfikacji m. Klary Szczęsnej – założycielki sióstr sercanek

Święci są wzorem naśladowania Jezusa i życia Jego Ewangelią w konkrecie życia – mówił kard. Stanisław Dziwisz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie podczas Mszy św. w drugą rocznicę beatyfikacji bł. Klary Szczęsnej – założycielki sióstr sercanek. To właśnie z tego zgromadzenia pochodzą siostry, które współpracowały z Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II.

Beatyfikacja matki Klary Szczęsnej odbyła się dwa lata temu w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, a w imieniu papieża Franciszka dokonał jej prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

W homilii podczas Mszy św. w rocznicę tego wydarzenia kard. Dziwisz mówił, że założycielka zgromadzenia sióstr sercanek głęboko naznaczyła jego duchowość „swoją osobowością, swoją świętością, swoim charyzmatem”, który polegał na połączeniu kontemplacji z czynną miłością i wrażliwością na ludzką biedę. Siostry bowiem opiekowały się służącymi, robotnicami, ubogimi, chorymi w domach i szpitalach, prowadziły ochronki i szkoły, kursy kroju i szycia, a także katechizowały, zwłaszcza tam, gdzie nie było kapłanów. „Całej tej rozległej działalności towarzyszyły i nadal towarzyszą słowa, stanowiące klucz do zrozumienia charyzmatu oraz misji Zgromadzenia: Wszystko dla Serca Jezusowego” – wspomniał hierarcha, dodając że duchowość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest kluczem do zrozumienia „sekretu życia, duchowości i służby każdej sercanki”.

„Nie ma konfliktu między kontemplacją i czynem, między modlitwą i pracą. Jedno i drugie jest drogą i zadaniem chrześcijanina” – podkreślał kardynał i przypomniał, że to głęboka wiara bł. Klary Szczęsnej zaprowadziła ją do ubogich i chorych, potrzebujących wsparcia, pociechy i nadziei.

Dodał, że taka była również duchowa droga miłości i służby św. Jana Pawła II, który „w sposób szczególny żył duchowością Najświętszego Serca Jezusowego i dzielił tę duchowość z siostrami sercankami” – jego wiernymi i bliskimi współpracownicami zarówno w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, jak i w Watykanie, podczas całego pontyfikatu.

„Były niejako jego domownikami. Dzieliły z nim radości, troski i nadzieje papieskiej posługi Kościołowi i światu” – opowiadał długoletni sekretarz świętego papieża, przywołując zmarłą niedawno s. Eufrozynę Rumian, która należała do grona sióstr wspierających posługę kardynała Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Podkreślał, że szczególną radością Jana Pawła II był fakt, że mógł on wynieść do chwały ołtarzy św. Józefa Sebastiana Pelczara, współzałożyciela zgromadzenia sióstr sercanek.

„W świętych i błogosławionych z różnych epok, z różnych środowisk i stanów życia znajdujemy żywe wzory, jak można naśladować Jezusa, jak można żyć Jego Ewangelią w konkretnych warunkach życia każdej i każdego z nas” – mówił kaznodzieja. Zwrócił uwagę na to, że w Kościele jest wiele dróg i charyzmatów, ale u ich podstaw jest zawsze miłość Boga i bliźniego, o czym przekonuje życie papieża Jana Pawła II, biskupa Józefa Sebastiana Pelczara oraz Matki Klary Szczęsnej.

W Mszy św. uczestniczyły siostry sercanki z matką generalną zgromadzenia i zarządem generalnym.

Bł. Klara Ludwika Szczęsna urodziła się w ubogiej i licznej rodzinie w 1863 roku. W dzieciństwie nie otrzymała żadnego wykształcenia. Jako dwunastolatka straciła matkę i to doświadczenie zbliżyło ją do Boga, przyspieszając proces jej duchowego dojrzewania. Pięć lat później opuściła rodzinny dom i usamodzielniła się podejmując pracę krawcowej. Szukając pogłębienie swej wiary, spotkała bł. Honorata Koźmińskiego, który pomógł jej odkryć piękno życia zakonnego. Wstąpiła do Zgromadzeniu Sług Jezusa, dzięki któremu przez Warszawę i Lublin dotarła do Krakowa.

Drugim ważnym spotkanym człowiekiem okazał się ks. Józef Sebastian Pelczar, późniejszy biskup i święty. Razem założyli Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, którego Siostra Klara została pierwszą przełożoną generalną i pełniła ten urząd aż do swej śmierci. Zmarła w wieku 53 lat. W marcu 1994 roku kard. Franciszek Macharski rozpoczął jej proces beatyfikacyjny. Wspomnienie liturgiczne bł. Klary Szczęsnej obchodzone jest 7 lutego.