Kraków: „Róża dla Jezusa Miłosiernego” na Rynku Głównym

Blisko 500 młodych ludzi wzięło udział w akcji „Róża dla Jezusa Miłosiernego”, która odbyła się dziś na krakowskim Rynku. W trakcie spotkania młodzi tańczyli „Taniec Wielkanocny”, głosili orędzie o Bożym Miłosierdziu oraz zapraszali krakowian i turystów na święto Bożego Miłosierdzia, które jutro będzie obchodzone w Łagiewnikach.

Na Rynku Głównym, pomiędzy Sukiennicami a Bazyliką Mariacka młodzi ludzie wspólnie zatańczyli „Taniec Wielkanocny”, a następnie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego w pięciu językach.

Następnie podchodzili do krakowian i turystów i wręczali im białe róże, do których dołączone były karteczki z cytatem z „Dzienniczka” s. Faustyny oraz zapraszali na obchody święta Bożego Miłosierdzia, które w niedzielę odbędzie się w Łagiewnikach.

Tradycyjnie wręczone zostały białe róże, czyli kwiaty symbolizujące łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar wszystkim, którzy w święto Bożego Miłosierdzia przyjmą komunię św.

– Inspiracją dla nas jest św. s. Faustyna i jej słowa z „Dzienniczka”, w których Jezus mówi, aby to święto Miłosierdzia Bożego było czczone i by każdy korzystał z łask, które to święto niesie – powiedział KAI Dawid Zych, członek Diakonii Miłosierdzia Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej.

– W naszym działaniu nawiązujemy także do słów Jana Pawła II z 2002 roku, które wypowiedział w Łagiewnikach. Wtedy wzywał do głoszenia orędzia o Bożym miłosierdziu i do tego, by rozniecać iskrę miłosierdzia, aby szła na cały świat. Chcemy wypełniać jego polecenie tutaj w Krakowie – dodał.

W happeningu uczestniczyła młodzież z ruchów i stowarzyszeń katolickich, grup oazowych, a także dzieci ze szkół podstawowych z różnych zakątków archidiecezji krakowskiej a także sąsiednich diecezji, m.in. z Osieczan, Dobczyc, Brzeska i Szczawnicy.

– To jest dla mnie duże przeżycie, a nie tylko zwykły występ. Będąc tutaj mam poczucie, że przez uczestnictwo w tym wydarzeniu robię coś dobrego dla innych i to jest najważniejsze – mówiła Ania z Dobczyc.

Wydarzenie zorganizowała parafia św. Wojciecha w Osieczanach koło Myślenic oraz Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej. W tym roku happening odbył się po raz siódmy.