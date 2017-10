Kraków: „Różaniec do granic” na lotnisku im. Jana Pawła II w Balicach

Około 200 osób zgromadziło się 7 października w kaplicy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach, aby wspólnie modlić się w ramach ogólnopolskiej akcji „Różaniec do granic”. W wydarzeniu uczestniczyli pasażerowie, pracownicy obsługi i ochrony lotniska, służby celnej, a także wierni, siostry zakonne i księża z pobliskich parafii.

„Różaniec do granic” rozpoczął się w kaplicy lotniskowej Mszą św., której o godz. 13.00 przewodniczył ks. Jacek Wróbel, kapelan na lotnisku w Balicach. Następnie o godz. 14.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa, podczas której zebrani modlili się za Polskę i świat, w intencji polskich rodzin oraz o pokój w kraju i na całym świecie.

– Poprzez to wydarzenie chcemy połączyć się w modlitwie różańcowej ze wszystkimi, którzy w tym samym czasie modlą się wzdłuż granic naszego państwa. Jest to symboliczna inicjatywa zwłaszcza w tym roku, kiedy obchodziliśmy rocznicę objawień fatimskich i ważna zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy modlitwa o pokój na całym świecie jest tak potrzebna – powiedział ks. Jacek Wróbel. Jak dodał, lotnisko jest szczególnego rodzaju przejściem granicznym, z którego korzysta ogromna liczba Polaków mieszkających poza ojczyzną.

Zdaniem Anny Goc, która wraz z mężem oczekiwała na lot do Paryża i przyszła do kaplicy pomodlić się o szczęśliwą podróż, inicjatywa „Różaniec do granic” pokazuje, że Polska to silny, chrześcijański kraj. – To pokazuje, że my Polacy potrafimy się zjednoczyć. Myślę, że przeprowadzenie takiej akcji nie byłoby możliwe w żadnym innym kraju europejskim. One powinny brać z nas przykład – podkreśliła pasażerka.

Z kolei Anne i Thomas Craven ze Stuttgartu, którzy przyjechali po raz pierwszy do Polski, byli pod wrażeniem wielkości modlitewnego wydarzenia. – To niesamowite, że takie wydarzenie, w którym udział biorą ludzie ze wszystkich polskich miast przy granicach, udało się zorganizować. To na pewno kosztowało wiele wysiłku i pracy – przyznała Anne Craven. – Nie sądzę, aby w naszym kraju ktoś podjął się takiego zadania i na pewno nie cieszyłoby się dużym zainteresowaniem. Ale byłoby to interesujące, gdyby w przyszłości w taką akcję włączyły się również inne kraje ze świata – podkreśliła.

W modlitwę różańcową w lotniskowej kaplicy włączył się także Jakub Domański, który wraz z synem oczekiwał na przylot brata. – Dużo słyszałem o tej akcji w mediach i pomyślałem, że skoro akurat tutaj jesteśmy to pójdziemy zobaczyć, czy nasze lotnisko również bierze w niej udział. Myślę, że to ciekawa inicjatywa, chociaż dość nietypowa. Myślę, że w dzisiejszym świecie potrzebne są właśnie takie inicjatywy, podczas których ludzie wychodzą na ulicę, aby się modlić. Sądzę, że to jest istotne zwłaszcza dla ludzi młodych, aby w taki sposób umieli dawać swoje świadectwo – mówił Jakub Domański.

W archidiecezji krakowskiej wyznaczono ponad 60 stref modlitwy i 24 kościoły stacyjne, gdzie odbywają się modlitwy i nabożeństwa w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Różaniec do granic”.