Kraków: Rozmowy o człowieku – nowy cykl spotkań

W środę w Krakowie ruszają „Rozmowy o człowieku” – nowy cykl spotkań z uczonymi, filozofami, lekarzami i artystami. Spotkania poświęcone będą różnym wymiarom ludzkiego doświadczenia – religijności, moralności, twórczości i kreatywności, chorobom i cierpieniu.

Inicjatorka cyklu prof. Dominika Dudek, podkreśla, że spotkania mają „otwierać nasze umysły, prowokować do wysiłku intelektualnego, zaciekawiać, inspirować i poszerzać przestrzeń wewnętrznej wolności”.

Prof. Dudek jest psychiatrą. – Ta dziedzina uczy pokory wobec człowieka, uczy zaciekawienia człowiekiem, uczy poznawania człowieka z wielu perspektyw i w różnych kontekstach – mówi. Jej zdaniem, obcowanie z tak subtelną materią, jaką jest psychika ludzka, zobowiązuje do zadawania ważnych pytań o kondycję człowieka we współczesnym świecie, do zaangażowania, do nie pozostawania obojętnym wobec otaczającej rzeczywistości.

– Rzeczywistość ta bywa trudna. Jesteśmy zalewani chłamem i kiczem, w natłoku milionów zbędnych informacji ginie to, co piękne, istotne i wartościowe – dodaje. Zauważa też, że trzeba się starać, by tę rzeczywistość zmieniać i wzbogacać „robiąc swoje”.

Pierwsze spotkanie pt. „Sumienie a superego” odbędzie się w najbliższą środę. W rozmowie wezmą udział prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz i ks. dr Jacek Prusak. W listopadzie uczestnicy cyklu podejmą refleksję na temat „Sztuka umierania”. Rozmawiać będą prof. dr hab. Jerzy Wordliczek, prof. dr hab. Jacek Dubiel, dr Jacek Prusak i dr Teresa Weber. Grudzień poświęcony będzie emocjom tworzenia, o których opowiedzą pisarka i poetka Ewa Lipska oraz malarka Iwona Siwek-Front.

Organizatorami comiesięcznych spotkań są księgarnio-kawiarnia „De Revolutionibus” oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych – wspólna jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, powołana w 2008 roku z inicjatywy ks. prof. Michała Hellera.