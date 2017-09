Kraków: rozpoczęła się 1. edycja Targów Dobroczynności Veritatis Splendor

Przedstawiciele 45 fundacji i stowarzyszeń z całego świata uczestniczą w Targach Dobroczynności Veritatis Splendor, które 14 września rozpoczęły się w Krakowie. Członkowie organizacji prezentują swoją działalność, dzielą się doświadczeniami oraz ukazują sposoby niesienia pomocy potrzebującym. Wydarzenie odbywa się w Krakowie po raz pierwszy i potrwa do niedzieli.

Organizacje, stowarzyszenia i fundacje prezentują swoją działalność na Plantach w pobliżu Teatru im. J. Słowackiego. Wśród nich jest Polski Czerwony Krzyż, Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna, stowarzyszenie Sursum Corda, Fundacja Brata Alberta, Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Armia Zbawienia, CYNESA – Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa, New Hope Organization, Rycerze Kolumba i Fundacja Kiabakari.

Wydarzeniu towarzyszy konferencja Międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor przyznawana od ubiegłego roku przez województwo małopolskie. Nagroda przyznawana jest osobom otwartym na inne kultury, przezwyciężającym stereotypy, działającym na rzecz tolerancji, dialogu międzykulturowego, solidarności, sprawiedliwości, poszanowania praw człowieka oraz umiejętnie przekształcające sytuacje konfliktowe we współpracę i współdziałanie. Podczas tegorocznych targów zostanie ogłoszona jej druga edycja. Na konferencję zaproszono osoby z całego świata, które działają na rzecz dialogu międzykulturowego. – Dzisiejszy świat potrzebuje bardziej niż wody dialogu i zrozumienia. Tak się dzieje na całym świecie w przestrzeni religijnej i społecznej. Trzeba starać się to przekraczać i budować dialog między ludźmi – mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa małopolskiego.

W spotkaniu, które odbyło się w pierwszym dniu Targów uczestniczyły osoby, które na co dzień pomagają ludziom potrzebującym. Wśród gości była, m. in. siostra Rosemary Nyirumbe z Ugandy, która w ubiegłym roku została pierwszą laureatką nagrody Veritatis Splendor. Siostra należy do Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Zakonnica prowadzi w Ugandzie szkołę, w której pomaga ofiarom wojny i Armii Bożego Oporu, która jest oskarżana, m.in. o porywanie i wykorzystywanie dzieci oraz kobiet.

Mówiąc o trudnej sytuacji w Ugandzie, opowiedziała o tym, na czym polega jej posługa. – Moje zgromadzenie służy dziewczynkom, które na swojej drodze zostały okradzione z wolności. Pokazujemy im jak odzyskać swoje życie i własną godność – podkreśliła. Jej zdaniem chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi powinna być priorytetem. Wskazała też na to jak ważne jest, aby towarzyszyć w codziennym życiu ludziom ubogim, chorym i cierpiącym i pomagać im odzyskać godność.

Z kolei s. Małgorzata Chmielewska podkreślała, że dobroczynność dobrze rozumiana, jest przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem. – Podstawą wyobraźni miłosierdzia jest przede wszystkim nieunikanie drugiego człowieka. To są spotkania, które wciągają i budują relacje – wyznała. Jej zdaniem ważne jest towarzyszenie człowiekowi w odkryciu dobra i prawdy. Według s. Chmielewskiej spotkanie drugiego człowieka powinno być jak spotkanie brata, który cierpi, „a w nim cierpi Chrystus”.

Z kolei Anna Dymna, prezes Fundacji „Mimo wszystko” mówiła, że pomagania nauczyła się w domu, dlatego jej zdaniem tak ważne jest wychowanie. – Miłosierdzie polega na spotkaniu z drugim. Dziś żyjemy w czasach, w których ludzie szybko się potępiają. Warto, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać – podkreśliła. – Aby móc rzeczywiście pomóc drugiemu człowiekowi trzeba na chwilę zapomnieć o sobie. Dla mnie pomaganie jest jak oddychanie – wyznała.

Natomiast s. Teresa Pawlak, albertynka podkreślała, że należy mieć szacunek do wyborów drugiego człowieka. – Bez względu na to, co człowiek wybierze, ma swoją wartość, chociaż to może okazać się trudne. Można mu pokazywać drogę, dawać środki i narzędzia do tego, by życie danego człowieka było piękne, ale zawsze trzeba szanować jego wolność – wyjaśniała.

W trakcie spotkania ks. Rafał Cyfka, dyrektor krakowskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” opowiedział o tym, że gdy kilka lat temu bombardowane było miasto Homs w Syrii, muzułmanie przyszli do chrześcijan po pomoc. -Bez wahania otrzymali ją. Odeszli z pełnymi rękami, dostali koce, leki, żywność, którą chrześcijanie dostali z Zachodu. A potem na wielkich, białych płótnach muzułmanie napisali poruszające słowa: dziękujemy chrześcijanom – opowiadał ks. Cyfka. – Dostrzegam jak solidarność z chrześcijanami potęguje dobro – dodał.

Z kolei Jan Mela, podróżnik, założyciel fundacji Poza Horyzonty zwracał uwagę na to, że bezinteresowne pomaganie nie jest łatwe. – Chodzi o to, żeby pomagając, dawać przestrzeń człowiekowi do odkrywania swojej wartości i godności – powiedział.

W ramach Targów Dobroczynności odbędzie się jutro m.in. konferencja o sztuce budowania dialogu w podzielonym świecie. Wykłady wygłoszą m.in. kard. Peter Turkson, przewodniczący watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, s. Rosemary Nyirumbe, patriarcha Grzegorz III Laham, były zwierzchnik Greckokatolickiego Kościoła Melchickiego, biskup pomocniczy patriarchy Jerozolimy Giacinto Boulos Marcuzzo, kard. Stanisław Dziwisz, Hanna Suchocka, była premier i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz reżyser Krzysztof Zanussi.

Organizatorami Targów Dobroczynności Veritatis Splendor jest województwo małopolskie i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.