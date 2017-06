Kraków: rozpoczęła się międzynarodowa konferencja z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury

W średniowiecznych murach klasztoru franciszkanów w Krakowie rozpoczęła się 1 czerwca dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność”. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury, jednego z największych teologów w dziejach Kościoła katolickiego. W spotkaniu uczestniczą wybitni uczeni oraz znawcy św. Bonawentury z różnych ośrodków naukowych w Europie.

Konferencja rozpoczęła się Mszą św., której w bazylice franciszkanów przewodniczył abp Marek Jędraszewski. W homilii przybliżył postać oraz historię życia św. Bonawentury. – Jest rzeczą znamienną jakimi motywami kierował się Bonawentura wstępując do Zakonu Braci Mniejszych – mówił metropolita krakowski.

– W jednym z listów do swojego przyjaciela Bonawentura napisał, że powodem, dla którego najbardziej umiłował życie bł. Franciszka jest fakt, że podobne jest ono do początków i rozkwitu Kościoła – wyjaśniał hierarcha. – Kościół zaczął się od prostych etapów, następnie wzbogacił się o wybitnych i bardzo mądrych uczonych. Religię bł. Franciszka ustanowiła nie roztropność ludzi, lecz sam Chrystus – kontynuował abp Jędraszewski.

Jak stwierdził, mamy Chrystusa poznawać, kochać i naśladować. – Te słowa wyrażają także całą postawę Bonawentury wobec tego co byśmy dzisiaj, nieco technicznym językiem nazwali filozofią poznania – wyjaśnił arcybiskup, cytując słowa papieża Benedykta XVI, znawcę myśli św. Bonawentury.

– Poznawanie dla Bonawentury było poznawaniem przez miłość. Miłość co prawda domagała się poznania intelektualnego, ale je przewyższała tym, że domagała się naśladowania będącego treścią życia każdego dnia – wyjaśnił metropolita krakowski. Podkreślił, że św. Bonawentura imponował swoją erudycją i był doskonałym wykładowcą, a w centrum jego nauczania znajdował się Chrystus.

Zdaniem o. dr hab. Romualda Kośli OFM, dyrektora Ośrodka Studiów Franciszkańskich, św. Bonawentura przyczynił się do stworzenia głębokiej harmonii pomiędzy wiarą i rozumem. – Św. Bonawentura odznaczał się wielką wrażliwością, był jednym z największych teologów i wpłynął w sposób znaczący na refleksję teologiczną na przestrzeni dziejów. Rozważania myśli św. Bonawentury pomogą nam bardziej zrozumieć czas współczesny – powiedział o. Kośla.

Z kolei ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mówił, że św. Bonawentura żył w podobnych czasach, w świecie, w którym Kościół również był miotany podziałami i w czasie sporów uniwersyteckich. – Cóż więc osiągnął Bonawentura? Może niewiele, ale to co najważniejsze, że nauka jest po to, abyśmy byli dobrzy i osiągnęli zbawienie oraz, że nie ma poznania bez miłości – wyjaśniał mówca.

W czasie sesji poświęconej filozofii, prof. dr hab. Mikołaj Olszewski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk analizował sentencję św. Bonawentury i wyjaśniał, że dotyczy ona Bożej wszechobecności. – Bóg będąc wszędzie nie ulega skażeniu rzeczami, a wszechobecność Boga nie zakłada lokalizacji i ruchu przestrzennego – wyjaśnił, dodając że św. Bonawentura twierdził, że Bóg jest wszędzie i odwoływał się przy tym do Biblii i do rozumowania.

Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska wygłosiła wykład pt. „Bonawenturiańskie Soliloquium jako przykład ćwiczeń duchowych”. Wskazała, że zdaniem Bonawentury podczas ćwiczeń duchowych dokonuje się dialog osoby poszukującej Boga z człowiekiem wewnętrznym. – Fundamentem ćwiczenia duchowego jest wiara, a drugim fundamentem przekonanie, że „ja” istnieje – wyjaśniła prelegentka, dodając że ważna rolę w ćwiczeniu duchowym odgrywa intencja. – Chrześcijańskie ćwiczenie duchowe realizuje się dzięki łasce – podkreśliła.

O. dr Feliks Stanisław Marchewka OFM, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej mówił o filozoficznych podstawach rozumienia Chrystusa jako Prawdy w ujęciu św. Bonawentury. Prelegent tłumaczył, że Bonawentura usiłował znaleźć odpowiedź na pytanie co to znaczy, że Chrystus jest Prawdą. – Bonawentura rozpoczął od badań, czy Prawda w ogóle istnieje. Uznał, że tak, ponieważ jej zaprzeczenie prowadziłoby do sprzeczności – tłumaczył o. Marchewka. – Wszystkie nauki mają swoje źródło w słowie Bożym i do niego zmierzają. Chrystus jest centrum i pośrednikiem każdej wiedzy. Nauki zaś ukazują źródło prawd – wyjaśnił prelegent.

Konferencja odbywa się w krużgankach klasztoru franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie w dniach 1-2 czerwca. Organizatorami wydarzenia są: Instytut Studiów Franciszkańskich, Ośrodek Studiów Franciszkańskich WT UPJPII w Krakowie, klasztor franciszkanów w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa.

Święty Bonawentura OFM urodził się w 1217 r. w Bagnoregio w okolicach Viterbo, zmarł 15 lipca 1274 w Lyonie. Teolog, filozof, doktor Kościoła, biskup, kardynał, siódmy generał franciszkanów. Obok św. Tomasza z Akwinu uważany jest za jedną z największych postaci XIII wieku, jest klasykiem okresu scholastyki. Według legendy, jako maleńkie dziecko został cudownie uzdrowiony przez wstawiennictwo św. Franciszka.

W okresie 1236-1242 studiował w Paryżu filozofię na fakultecie sztuk wyzwolonych. Tam też wstąpił do franciszkanów w 1243 r. Następnie studiował teologię. Profesorem uniwersytetu paryskiego został w 1257 r., a w 1257 został wybrany generałem zakonu franciszkańskiego. Jako generał Bonawentura dokonał wielkiej reorganizacji zakonu. W 1263 r. z jego inicjatywy powstało święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. 3 czerwca 1273 został mianowany kardynałem-biskupem Albano.

Zmarł podczas obrad Soboru w Lyonie, którego był jednym z głównych organizatorów. Został pochowany w Lyonie. W 1482 r. papież Sykstus IV ogłosił go świętym. Ponad sto lat później papież Sykstus V zaliczył go w poczet doktorów Kościoła.