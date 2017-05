Kraków: rozpoczyna się Dominikański Festiwal Filmowy „Slavangard”

To pierwsza edycja ogólnopolska, do której zaprosiliśmy wszystkie środowiska chrześcijańskie w kraju – mówi w rozmowie z KAI Zofia Wysocka, koordynator ds. promocji Dominikańskiego Festiwalu Filmowego „Slavangard”, który rozpoczyna się dziś w Krakowie. 11 edycja festiwalu, odbywająca się pod hasłem „Siła przebicia”, potrwa do niedzieli 21 maja.

Dominikański Festiwal Filmowy „Slavangard” organizują studenci i absolwenci związani z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim „Beczka” w Krakowie, z pomocą obecnego duszpasterza o. Janusza Pydy OP. Adresowany jest do duszpasterstw, wspólnot i indywidualnych twórców związanych z filmem i fotografią. To nowość w porównaniu do wcześniejszych edycji adresowanych do młodzieży ze środowisk dominikańskich.

Uczestnicy konkursu filmowego mogli nadsyłać filmy krótkometrażowe, dokumentalne i fabularne, o długości nieprzekraczającej 8 minut, których temat nawiązywał do hasła tegorocznej edycji festiwalu: „Siła przebicia”.

„Poziom filmów jest wyższy niż poprzednio. Widzimy, że możliwości techniczne pomagają młodym ludziom w tworzeniu coraz lepszej jakości produkcji” – komentuje Zofia Wysocka.

Po raz pierwszy festiwalowi filmowemu towarzyszy także konkurs fotograficzny rozstrzygany w trzech kategoriach: kultura i ludzie, środowisko oraz reportaż.

Podczas gali finałowej zostanie zaprezentowanych 11 filmów konkursowych, wybranych spośród ok. 100 zgłoszeń. W programie festiwalu znajdują się też warsztaty m.in. ze storytellingu, autodeskrypcji i warsztaty aktorskie, a także codzienna Msza święta. Szczegółowy harmonogram festiwalu dostępny jest na stronie slavangard.pl.