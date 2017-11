Kraków: rozpoczynają się XII Dni Jana Pawła II

Pod hasłem „Prawa człowieka i prawa narodów” rozpoczynają się w Krakowie XII Dni Jana Pawła II. Wydarzenie jest inicjatywą podjętą przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa dla popularyzacji dziedzictwa naukowego i artystycznego polskiego papieża.

Abp Marek Jędraszewski podkreślił, że nowe konteksty tego, co mówił Jan Paweł II przypominając o prawach człowieka i prawach narodów, tworzy problem migracji. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co się dzisiaj dzieje w Afryce czy na Bliskim Wschodzie oraz dramatyczny proces przemieszczania się ludzi, jest nie tylko problemem tych ludzi, którzy cierpią, tracą życie, są zabijani czy wykorzystywani. To problem całych narodów i ziem, które ci ludzie opuszczają i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będą mogli wrócić. Kto przyjdzie na ich miejsce, co stanie się z tymi narodami, jeśli ci ludzie zostaną rozproszeni tak dalece, że zapomną, może nie w pierwszym, ale w drugim pokoleniu, skąd pochodzą? – pytał metropolita krakowski.

Hierarcha dodał, że są to sprawy, na które trzeba patrzeć w kategoriach globalnych, a jednocześnie w kategoriach solidarności międzyludzkiej i solidarności między narodami. Arcybiskup zauważył, że o prawa do niezawisłości narodów, także poprzez swoją kulturę, upomniał się Jan Paweł II w latach 80., zwłaszcza na początku swojego pontyfikatu. – Myślał o Polsce i o tym kręgu kulturowym, w którym dzisiaj się znajdujemy . To na pewno wróciło bardzo mocno w jego ostatniej książce „Pamięć i Tożsamość”. Mówił o tych problemach odwołując się do polskich doświadczeń, ale Polska stawała się przykładem podobnych doświadczeń, dobrych i trudnych, w odniesieniu do innych narodów – podkreślał.

Zdaniem abp. Jędraszewskiego trzeba wracać do tekstów Jana Pawła II, by poprzez mądrość w nich zawartą i odpowiedzi, jakie dawał na tamte czasy, szukać odpowiedzi na te wyzwania, z którymi się dzisiaj spotykamy. – W ten sposób możemy budować cywilizację miłości w rzeczywistości globalnej – dodał metropolita krakowski.

W ramach Dni Jana Pawła II tradycyjnie odbędą się sesje naukowe m.in. „Veritatis splendor wobec post – prawdy”, gdzie wykład wprowadzający przed panelem dyskusyjnym wygłosi abp Marek Jędraszewski, natomiast tematem sesji w Akademii Ignatianum będzie: „ Od praw człowieka do praw narodów”.

Główna sesja w ramach Dni Jana Pawła II poświęcona będzie kwestii praw naturalnych i praw stanowionych oraz zależnościom między prawami jednostki, a prawami społeczności. Personalistyczny charakter praw człowieka i komunijną wizję praw narodów w nauczaniu św. Jana Pawła II przedstawi ks. kard. Stanisław Dziwisz, natomiast prof. Rocco Buttiglione, włoski polityk i nauczyciel akademicki, opowie o suwerenności przez kulturę. Bp Jan Piotrowski z Kielc będzie mówił o sprawiedliwości i pokoju jako przesłaniu adhortacji „Ecclesia in Africa”. Siostra Małgorzata Chmielewska opowie o Kościele ubogich według Jana Pawła II. W sesji wezmą także udział: ks. prof. Wojciech Zyzak, rektora UPJPII w Krakowie, prof. Zbigniew Chłap, ks. prof. Andrzej Szostek MIC i prof. Zofia Zarębianka.

Rozpowszechnianiu wiedzy o Janie Pawle II wśród młodych ludzi służą towarzyszące Dniom konkursy – literacki oraz fotograficzny. Jak ocenia prof. Zofia Zarębianka, tegoroczny konkurs literacki świadczy o spadku zainteresowania nauczaniem Jana Pawła II. Według niej, nadesłane prace prezentują poziom poniżej oczekiwań organizatorów, jest też ich niewiele, bo spośród 9 wybrano zaledwie 3. – To na pewno powód do niepokoju i refleksji nad przyczynami takiego stanu – uważa Zarębianka.

Dni Jana Pawła II to inicjatywa podjęta przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w celu upamiętnienia postaci Jana Pawła II i popularyzacji dziedzictwa naukowego i artystycznego, jakie po sobie pozostawił. Pierwsze z nich odbyły się w 2006 roku.