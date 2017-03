Kraków: spotkanie o nocy paschalnej

W czwartek wieczorem w bazylice Mariackiej odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Tajemnice Wielkanocy”, który organizowały wspólnota „Sala na Górze” i Dominikański Ośrodek Liturgiczny. O. Stanisław Nowak OP mówił do przybyłych o liturgii paschalnej.

Na początku dominikanin podkreślił, że Triduum Paschalne jest momentem, który ma zmienić życie chrześcijan. „On ma otworzyć nową epokę w naszym życiu. Przy zmartwychwstaniu Jezusa ziemia się trzęsła. W te trzy dni też ma się zdarzyć takie trzęsienie ziemi w naszym życiu” – stwierdził.

Następnie odniósł się do przebiegu Wigilii Paschalnej, zaznaczając, że od właściwego jej przeżycia uzależnione jest przeżywanie każdej niedzielnej Mszy św. Opisał, że składa się ona z 5 różnych liturgii – światła, słowa, chrzcielnej, eucharystycznej oraz misji, którą symbolizuje procesja rezurekcyjna.

Zwrócił szczególną uwagę na bogatą liturgię słowa, w której przewidziano aż 9 czytań. „Nie liczcie jednak na to, że spokojnie sobie wymedytujecie te słowa. Ta liturgia jest tak bogata, że ma swój rytm – zaraz po czytaniach rozpoczyna się modlitwa celebransa. Ale jeśli odpowiednio się do niej przygotujecie, np. czytając wcześniej te teksty, to wasze serca ‚będą nimi nasączone’ i mocniej ją przeżyjecie” – nauczał.

Następnie zakonnik tłumaczył jakie są cele Triduum Paschalnego. „W nim chodzi tak naprawdę po pierwsze o destrukcję. Byśmy paschę przeżyli krok po kroku, towarzysząc Jezusowi w Wieczerniku, Ogrójcu, na sądzie i podczas Drogi Krzyżowej. Byśmy oddali Mu nasze życie i czekali pogrzebani i bezradni, aż Duch Święty wskrzesi nas do nowego życia” – powiedział.

Jak uznał o. Nowak w Wielką Sobotę wieczorem chrześcijanin dotyka też traumy. „Chodzi o to, że liturgia paschalna ma wstrząsnąć naszym życiem. Jestem pewny, że jeśli pozwolicie na to Bogu, to On przyjedzie ze strony, z której się nie spodziewacie. Ale przyjmijcie ten trud” – zachęcił.

Ocenił, że wierzący muszą też zetknąć się z Jezusem zmartwychwstałym w grobie. „W pustostanie, oddaniu życia, z doświadczeniem traumy. W takiej właśnie przestrzeni przychodzi ożywienie ze strony Boga” – powiedział.

Zaznaczył, że Jezus opowiada w takiej sytuacji człowiekowi wszystkie grzechy, ale robi to z perspektywy miłości i bez wyrzutu, gdyż chce, by czuł się on przez Niego kochany. Dodał, że to właśnie spotkanie z Chrystusem popycha człowieka do misji, w której można się odnaleźć przez działanie Ducha Świętego.

Prelegent wskazał, że wszystkie te doświadczenie mają obudzić w wiernych liturgię życia. „Nie mogę nic wam o tym opowiedzieć więcej, jeśli nie przeżyjecie właściwie Triduum Paschalnego. Nie trzeba rozumieć wszystkich symboli – tam trzeba być, zanurzyć się, dać się przetopić, zresetować oraz słuchać i patrzeć na Jezusa. A Duch Święty was dopadnie i z waszego życie nie zostanie nic, co było dotychczas – zostaniecie przemieni” – powiedział na zakończenie o. Nowak.

Zorganizowany przez wspólnotę „Sala na Górze” i Dominikański Ośrodek Liturgiczny cykl „Tajemnice Wielkanocy” miał za zadanie przygotować wiernych do obchodów świąt paschalnych.