Kraków: Studenci Akademii Ignatianum zachęcają do oddawania krwi i wsparcia Polaków na Kresach

W najbliższą środę, 1 marca, studenci Akademii Ignatianum w Krakowie kolejny raz organizują dzień honorowego krwiodawstwa pod nazwą „Oddaj krew dla Ojczyzny #2”. W tym samym dniu rozpocznie się także kolejny etap prowadzonej przez nich innej inicjatywy pod hasłem „Rodacy-Bohaterom”.

„Z jednej strony przypominamy o Narodowym Dniu Pamięci ‚Żołnierzy Wyklętych’, a z drugiej zachęcamy do honorowego oddawania krwi. W ten sposób pokazujemy czym może być i jak rozumiemy patriotyzm XXI wieku” – mówi Tomasz Ubik, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Ignatianum. Do wzięcia udziału w akcji „Oddaj krew dla Ojczyzny #2” studenci zachęcają z zespołem „Forteca” w przygotowanym razem teledysku do piosenki „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze”.

Akcja krwiodawstwa odbędzie się 1 marca, czyli w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w godzinach od 10:00 do 15:00 w Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26, sala 103). Studenci organizują ją we współpracy z krakowskim Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Klip promujący inicjatywę można obejrzeć na kanale Akademii na stronie YouTube.

W tym samym dniu rozpocznie się kolejny etap akcji „Rodacy-Bohaterom”, także prowadzonej przez żaków. „Działania podejmowane przez nas obecnie to głównie zbiórka funduszy, które przekazane zostaną m.in. na wsparcie finansowe kombatantów i polskich środowisk w zakresie pomocy medycznej i sanatoryjnej, renowację miejsc pamięci na Kresach oraz realizacje wakacyjnych projektów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli polskich szkół” – wyjaśnia Tomasz Konturek, koordynator akcji w Krakowie i Małopolsce.

W tym roku dzięki akcji „Rodacy-Bohaterom” w okresie od grudnia do stycznia udało się zebrać ponad 5 ton żywności, z której przygotowano około 400 paczek. Trafiły one do Polaków na Kresach, w tym na Ukrainę i Rumunię.

„Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli naszym rodakom na Kresach – dziękuję za każdy kilogram cukru, każdą czekoladę, każde dobre słowo. Dalej liczymy na bezinteresowność ludzi dobrej woli. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać zarówno potrzebne środki finansowe, jak i dużą ilość krwi” – zachęca do dalszego angażowania się w akcje prowadzone przez studentów Konturek.

Szczegółowe informacje o inicjatywach prowadzonych przez studentów krakowskiej Akademii Ignatianum dostępne są na profilu facebookowym „Oddaj krew dla Ojczyzny #2”, a także pod adresem e-mail rodacy.bohaterom@ignatianum.edu.pl i pod numerem telefonu 785 042 119.