Studenci zbierają na 90. urodziny pierwszego duszpasterstwa akademickiego w Polsce

W październiku krakowskie Duszpasterstwo Akademickie św. Anny, a zarazem pierwsze takie duszpasterstwo w Polsce, będzie obchodzić 90-lecie istnienia.

W niedzielę wieczorem w kolegiacie św. Anny zbiórkę na ten cel rozpoczął montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji 97. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

W trakcie spotkania przedstawiono fragmenty dzieł Karola Wojtyły oraz pieśni maryjne, które miały nawiązywać do obchodzonej niedawno 100. rocznicy objawień fatimskich. Studenci informowali także o jubileuszu oraz zbierali datki na jego przygotowanie.

Jak podkreślił ks. Dariusz Talik, obecny opiekun duchowy wspólnoty i diecezjalny duszpasterz akademicki, okrągła rocznica powstania duszpasterstwa to okazja do wspomnień, ale także wielka odpowiedzialność na przyszłość.

„Radujemy się, że tyle już lat trwa to piękne dzieło. Ten jubileusz skłania do refleksji nad tym, ile darów otrzymaliśmy na tej drodze przez te 90 lat. Ile spotkaliśmy osób i ile mądrych treści usłyszeliśmy. Chcemy na bazie tego uczyć się i patrzeć w przyszłość z nadzieją, że Duch Święty dalej poprowadzi to dzieło” – powiedział.

Dodał, że w dzisiejszym świecie studenci szczególnie potrzebują duchowej opieki. „To wiąże się z głębokim pragnieniem prawdziwego szczęścia w ich sercu. A takie szczęście może dać tylko mocna relacja z Bogiem i drugim człowiekiem. I ona nie może być tylko powierzchowna, ale zakorzeniona w pięknych wartościach. I to właśnie chcemy pokazywać młodym” – opisał.

Żacy skupieni wokół duszpasterstwa przy kolegiacie św. Anny wskazywali, że wspólnotę wyróżnia podejście do życia całkowicie inne niż proponuje świat. „Bardzo się cieszę, że mogę należeć do najstarszego duszpasterstwa w Polsce. Spotkania tutaj są bardzo głębokie i pozwalają na duchowy wzrost. Integracja, akceptacja, szczere relacje i wspaniali ludzie – to cechy, które sprawiają, że można się tutaj poczuć jak w rodzinie” – przyznała Joanna.

Październikowe obchody 90-lecie powstania DA św. Anny będą miały charakter centralny i będą świętem wszystkich duszpasterstw w Polsce. W czasie ich trwania odbędą się m.in. konkursy, sympozja naukowe, gra miejska czy wielki bal. Odprawiona zostanie także uroczysta Eucharystia, której przewodniczyć będzie metropolita krakowski.

Każdy, kto chciałby wesprzeć organizację jubileuszu duszpasterstw akademickich w Krakowie może dokonać wpłaty na konto bankowe nr 41 1020 2892 0000 5702 0129 5682 z dopiskiem: „duszpasterstwo 90”. Informacje o inicjatywie można odnaleźć na stronie internetowej www.da-krakow.pl.