Kraków: Światowy Dzień Ubogich – miejscem spotkania z drugim człowiekiem

Światowy Dzień Ubogich nie jest zwykłym eventem, ale miejscem spotkania człowieka z drugim człowiekiem – powiedział archiprezbiter bazyliki Mariackiej w Krakowie ks. infułat Dariusz Raś podczas spotkania z dziennikarzami zapowiadającego obchody święta w archidiecezji krakowskiej. Jest ono odpowiedzią na inicjatywę papieża Franciszka, który ustanowił XXXIII niedzielę zwykłą dniem poświęconym najuboższym. W tym roku przypada on 19 listopada.

„Światowy Dzień Ubogich to wydarzenie, które ma nas wszystkich uczulić na ubogich, często ukrytych i nieznanych” – mówił ks. Raś. Podczas briefingu z dziennikarzami podkreślał, że w ubóstwie nie chodzi tylko o „ludzi na Plantach i w kanałach ciepłowniczych”, ale również o naszych sąsiadów, po których nie widać biedy. „To są obszary biedy ukrytej, ludzi bezradnych, zadłużonych czy samotnych” – wyjaśnił kapłan. Według niego, obchody Światowego Dnia Ubogich to nie jest zwykły event. „To wydarzenie ma mieć przebieg wewnętrzny. To ma być festiwal serc, które trzeba podnieść i im pomóc” – dodał.

Zdaniem duchownego, jest to wydarzenie, które polega przede wszystkim na spotkaniu z drugim człowiekiem. „Chrześcijańska twarz ubogiego to jest twarz Chrystusa” – zaznaczył.

S. Teresa Pawlak, albertynka, która jest rzecznikiem prasowym Dnia Ubogich w archidiecezji krakowskiej, podkreślała, że jest on dedykowany nie tylko bezdomnym. „Ubóstwo to także dar, który mamy – prostota serca” – przekonywała. Według niej, największą biedą człowieka jest jego samotność, dlatego tak ważny jest wymiar przyjacielskiego spotkania. „Nie chodzi tylko o to, by człowieka nakarmić, ale żeby stworzyć mu przestrzeń, w której sam w sobie się zbierze, by się podnieść” – dodała.

Redemptorysta o. Jacek Dubel, który jest odpowiedzialny za organizację Namiotu Spotkania w trakcie obchodów święta, tłumaczył, że Dzień Ubogich nie jest pojedynczym dniem, ale winien być przeniesiony w codzienność, bo „bycie z ubogimi jest szansą dla każdego z nas”.

W czasie Święta Ubogich od czwartku do soboty w bazylice Mariackiej odbędą się rekolekcje prowadzone pod hasłem „Ubogi niech do mnie przyjdzie” przez ks. Mirosława Toszę i Wspólnotę Betlejem. Rekolekcje zakończą się w niedzielę wspólnym posiłkiem, a wieczorem odbędzie się ekumeniczny koncert uwielbienia w Namiocie Spotkania w Krakowie, który stanie na Małym Rynku.

Organizatorzy Światowego Dnia Ubogich zachęcają księży do posługiwania w dniach od 14 do 19 listopada Sakramentem Pojednania i rozmową w Namiocie. Apelują także o włączenie się wolontariuszy w organizację wydarzeń. Wszystkie informacje na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej sdu.malopolska.pl.

W Namiocie Spotkania wspólnoty i placówki dobroczynne, w tym Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, MOPS, Caritas, Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, L’Arche czy Sant’Egidio organizują, m.in. warsztaty fotograficzne, które zakończą się wernisażem zdjęć zrobionych przez uczestników, warsztaty filozoficzne, porady specjalistów, w tym psychologów, gry miejskie, planszowe, kącik seniora, szkolenia wykorzystywania surowców wtórnych, pokazy filmów, a wieczorami koncerty i pokazy filmowe. W trakcie Święta Ubogich będzie można skorzystać z metamorfoz wyglądu pod okiem stylistów, profesjonalnych fryzjerów i barberów oraz otrzymać nowe ubranie.

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyć będzie, rozpoczynające się w niedzielę 12 listopada i trwające do soboty 18 listopada, Jerycho w jezuickim kościele pw. św. Barbary przy Małym Rynku – modlitewne zaplecze Święta Ubogich.

W niedzielę 12 listopada we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz ubogich. Połowa zebranych tego dnia środków pozostanie w parafii do wykorzystania na lokalne cele charytatywne, m.in. parafialne Święta Ubogich. Druga połowa, przeznaczoną na koszty organizacji centralnego Święta Ubogich oraz na archidiecezjalne dzieła miłosierdzia, trafi na konto Caritas Archidiecezji krakowskiej.

„Niech Światowy Dzień Ubogich stanie się wezwaniem, abyśmy coraz bardziej byli przekonani do tego, że dzielenie się z biednymi pozwala zrozumieć Ewangelię w jej najgłębszej prawdzie. Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii” – napisał Franciszek w orędziu na Dzień Ubogich. Papież ustanowił go na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i w tym roku będzie obchodzony po raz pierwszy w niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla.