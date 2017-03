Kraków: Targi Miłosierdzia i prezentacja projektu „Góra Dobra” w ramach diecezjalnych obchodów ŚDM

Prezentacja portalu „Góra Dobra” i Targi Miłosierdzia – w ten sposób wolontariusze, którzy kontynuują doświadczenia ubiegłorocznej posługi podczas ŚDM, będą obchodzili Niedzielę Palmową, która jest Światowym Dniem Młodzieży w wymiarze lokalnym. Wcześniej młodzi będą uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego w katedrze na Wawelu.

Inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia jest grupa wolontariuszy działających w „Górze Dobra” – projekcie, który skupia ponad 7 tys. młodych osób działających projektowo i realizujących uczynki miłosierdzia. To bezpośrednia kontynuacja wolontariatu ŚDM w Krakowie.

Jak powiedziała KAI Katarzyna Kucik, która w czasie ŚDM była koordynatorką wolontariatu, głównym celem organizacji Targów Miłosierdzia jest spotkanie i wymiana doświadczeń między młodymi, którzy wzięli sobie do serca wezwanie papieża Franciszka do wstania z kanapy i w swoich środowiskach starają się być apostołami miłosierdzia. Jak dotąd zgłosiło się kilkanaście inicjatyw, które będą punktem wyjścia do dyskusji o roli młodych w Kościele.

„Często w naszym życiu dobre pomysły pozostają niezrealizowane, bo brakuje nam odwagi, brakuje nam wsparcia. Wolontariusze „Góry Dobra” chcą być wsparciem dla innych młodych liderów, bo na własnej skórze przekonali się podczas Światowych Dni Młodzieży, że dla Boga nie ma nic niemożliwego” – przekonuje Kucik.

„Jako, że środowisko „Góry Dobra” to zaprawieni w boju wolontariusze ŚDM, zdecydowaliśmy się być zapleczem dla liderów w parafiach, grupach i wspólnotach. Zorganizowanie Targów Miłosierdzia jest więc naturalną konsekwencją naszych działań po ŚDM. Chcemy pokazać, ile dobra w młodzieży wyzwoliło to lipcowe spotkanie, i że nie jest to tylko chwilowy zryw, a codzienna, cierpliwa praca u podstaw” – dodaje koordynatorka wolontariatu ŚDM.

Oprócz Targów Miłosierdzia, wolontariusze przygotowali także prezentację portalu internetowego Góra Dobra, który jest narzędziem wymiany pomysłów, komunikacji i wzajemnego inspirowania się realizowanymi dziełami. Młodzi dowiedzą się także, jak wypłynąć na szerokie wody dzięki przygotowanemu specjalnie dla nich programowi szkoleń i spotkań formacyjnych.

Obchody Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym rozpoczną się w Niedzielę Palmową Mszą św., którą o 10.00 odprawi w katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski. Po Mszy św. wolontariusze ŚDM zapraszają na Targi Miłosierdzia i skromny poczęstunek do auli UPJPII w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.

W archidiecezji krakowskiej odbywać się będzie w ramach obchodów także XV Forum Młodych, organizowane przez Ruch Apostolstwa Młodzieży. Natomiast sześciu przedstawicieli małopolskiej młodzieży pojedzie wraz z delegacją Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016 do Rzymu, by wspólnie z młodymi z innych stron Polski przekazać w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra symbole Światowych Dni Młodzieży swoim rówieśnikom z Panamy.