Kraków: trwa konferencja na temat roli hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej

Diagnostyka wad letalnych płodu oraz standardy postępowania paliatywnego w okresie noworodkowym – to tematy, o których rozmawiali uczestnicy konferencji „Ocalić nadzieję. Rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej”, którą w Krakowie organizuje Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera.

Wydarzenie skierowane jest do specjalistów: ginekologów, onkologów, neonatologów, pediatrów, położnych, pielęgniarek, psychologów, a także studentów kierunków medycznych i psychologicznych. W spotkaniu uczestniczą także osoby mające kontakt z rodzicami po śmierci dziecka, ich rodziny, bliscy i przyjaciele.

W trakcie spotkania dr Magdalena Rybak – Krzyszkowska, ginekolog, mówiła na temat diagnostyki wad letalnych płodu. Według niej wady letalne najczęściej związane są z zaburzeniami genetycznymi. Często mają także wpływ na zdrowie matki.

Zdaniem dr Rybak – Krzyszkowskiej, dzięki ogromnemu postępowi medycyny, dziecko może być leczone już w łonie matki. Prelegentka wskazała na istotę diagnostyki prenatalnej. „Jeśli podczas badania mama dowiaduje się, że dziecko urodzi się z wadą to jest to dla niej bardzo trudne, to od nas, lekarzy zależy w jaki sposób przekażemy złą wiadomość” – podkreśliła.

„Naszym zadaniem jest również zaplanować diagnostykę jak najwcześniej, do tego potrzebna jest konsultacja i współpraca z wieloma lekarzami, po to, aby móc wybrać najlepszy sposób leczenia” – powiedziała dr Magdalena Rybak – Krzyszkowska. Wskazała ona także na ważną rolę psychologów, którzy udzielają wsparcia rodzicom dziecka, które urodzi się w bardzo ciężkim stanie, a także rolę duchownych, ponieważ rodzice często potrzebują stałego wsparcia duchowego, również gdy dziecko przyjdzie na świat.

Podczas konferencji dr hab. n. med. Dorota Pawlik, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, omówiła standardy postępowania paliatywnego w okresie noworodkowym.

Przytoczyła ona wyniki badań, które były przeprowadzone wśród położnych, które wskazały na istotę i potrzebę opieki paliatywnej. „Opieka paliatywna jest potrzebna ponieważ daje rodzicom pewność tego, że zrobili wszystko dla dziecka. Ważna jest fachowość w realizacji tej opieki” – mówiła dr hab. Dorota Pawlik. Jak podkreśliła, to co utrudnia realizację opieki to przede wszystkim cierpienie pacjenta oraz niemoc i bezsilność lekarza dotycząca tego, że nie może wyleczyć dziecka.

„Standardy opieki paliatywnej powstają, ponieważ jest coraz większy postęp medycyny, a także większa świadomość pacjentów i chęć uczestniczenia w całym procesie leczenia” – podkreśliła prelegentka. „Opieka perinatalna obejmuje całą rodzinę i jest ciągła, bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego człowieka” – mówiła dr hab. Dorota Pawlik.

Konferencja „Ocalić nadzieję. Rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej” organizowana jest w dniach 10-11 marca w Krakowie przez Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera w przeddzień rocznicy urodzin jego patrona.