Kraków: twa spotkanie formacyjne misjonarzy miłosierdzia

Drugi dzień spotkania formacyjnego dla Misjonarzy Miłosierdzia, które odbywa się w krakowskich Łagiewnikach, rozpoczął się wspólną modlitwą brewiarzową. Po modlitwie kapłani wzięli udział w konferencji z udziałem ks. Krzysztofa Marcjanowicza z Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

W czasie konferencji zwrócono uwagę na wezwania pastoralne, które znajdują się w liście apostolskim „Misericordia et misera”. Jak mówił ks. Marcjanowicz, miłosierdzie nie może być tylko „jedną z form duchowości”, bo – obok liturgii i Eucharystii – jest jednym z konstytutywnych elementów Kościoła. Podkreślał, że misjonarz miłosierdzia to ktoś, kto wzywa do przebaczenia i hojnie tego przebaczenia udziela w imię Jezusa.

Wzywał także do tego, aby kapłani byli wszędzie tam, gdzie pojawiają się uczucia melancholii, smutku rozpaczy w życiu drugiego człowieka. – Potrzebni są świadkowie radości w dzisiejszym świecie – mówił. Zachęcał, aby misjonarze celebrowali miłosierdzie z tymi, którzy przeżywają żałobę po stracie bliskich. – Towarzyszmy ludziom także tam, gdzie pojawia się śmierć – zaapelował.

Zdaniem ks. Marcjanowicza, misjonarz miłosierdzia nie może zamykać się w działaniu tylko na dwóch płaszczyznach: spowiedzi i głoszenia Słowa. – Owszem, to są nasze zadania wynikające z sakramentu święceń, ale nie możemy tylko w tym się zamknąć. Musimy mieć wyobraźnię miłosierdzia i iść z nim wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne – dodał.

W odniesieniu do pełnienia posługi w konfesjonale mówił, że ważna jest kapłańska wrażliwość. – Zdecydowanie częściej trzeba penitenta przytulić niż nim wstrząsnąć – podkreślił. – Myślę, że o tym doskonale wiecie. W czasie spowiedzi mamy możliwość, by człowieka podnieść jak najbliżej nieba lub strącić jak najbliżej piekła. Przytulajmy częściej niż wstrząsajmy. Bądźmy świadkami miłosierdzia Ojca – zaapelował.

W czasie konferencji głos zabrał także bp Grzegorz Ryś. – Miłosierdzie to nie jest „coś”. Dopóki tego nie zrozumiemy, dopóty nie będzie trwałych owoców Jubileuszu Miłosierdzia – mówił.

Biskup przestrzegał kapłanów przed tym, by nie skupiali się na refleksji akademickiej i legalistycznym podejściu do człowieka. – Najważniejszym pytaniem Jubileuszu Miłosierdzia było pytanie o to, kim jest Bóg. Ale nie w jakiejś teoretycznej refleksji, ale w doświadczeniu. Wtedy pytanie o Boga staje się też pytaniem o Kościół. Doświadczenie Boga, który jest miłosierdziem, nie może dokonać się inaczej, jak tylko poprzez Kościół – mówił hierarcha.

W drugiej części spotkania misjonarze miłosierdzia dyskutowali nad planowanymi inicjatywami: 24 godziny dla Pana oraz ustanowioną na 33. niedzielę zwykłą „Niedzielą ubogiego”.

Spotkanie formacyjne misjonarzy miłosierdzia zakończy wspólna Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Grzegorza Rysia.

Misjonarze miłosierdzia to kapłani, którzy w Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia otrzymali władzę do odpuszczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. Są to: profanacja Najświętszego Sakramentu, przemoc wobec Ojca Świętego, rozgrzeszenie wspólnika przeciwko VI przykazaniu oraz zdrada tajemnicy spowiedzi.

Do ich zadań należy także w sposób szczególny głoszenie miłosierdzia podczas kazań, rekolekcji, misji parafialnych i spotkań ewangelizacyjnych.

Na całym świecie do grona misjonarzy miłosierdzia zostało powołanych 1140 prezbiterów. W Polsce jest ich 76. Zgodnie z wolą Ojca Świętego ich posługa jest kontynuowana po zakończeniu Roku Miłosierdzia.