Kraków: uczestnicy Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów wyszli na ulice, aby ewangelizować

Uczestnicy trwającej w Krakowie III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów wyszli 19 października na ulice Krakowa, aby spotkać się z mieszkańcami. – Kto zakochał się w Chrystusie, nie może o nim nie mówić. Wychodzimy na ulice po to, aby w różny sposób o Nim świadczyć, bo kerygmat nie dotyka głowy, ale dotyka serca. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wyszli na zewnątrz, nie na zakończenie szkoły, nie za dwa lata, ale tu i teraz – mówi o. Krzysztof Czerwionka SR, dyrektor biura krajowego Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA Polska) i założyciel Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”.

W Krakowie trwa III edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, która przygotowuje liderów, odpowiedzialnych za koordynowanie projektów ewangelizacyjnych. Tematem ich spotkania jest „Kerygmat i Nowa Ewangelizacja”. W trakcie spotkania uczestnicy podejmują refleksję na temat kerygmatu, a także uczestniczą w warsztatach dotyczących wykorzystania muzyki w dziele ewangelizacji.

– Na pierwszych wykładach podjęliśmy refleksję na temat kerygmatu, który jest pierwszy nie tylko w znaczeniu kolejności, ale w znaczeniu jakości. To znaczy, że w Kościele na różnych etapach musimy do kerygmatu wracać i formacja również musi być nim nieustannie przeniknięta – mówił o. Krzysztof Czerwionka, odwołując się do słów papieża Franciszka. – Dlatego chcemy, aby każdy uczestnik, niezależnie od tego jakie ma doświadczenie, albo usłyszał to po raz pierwszy albo żeby kerygmat wrócił do niego jakby na nowo w osobistym doświadczeniu, czyli w spotkaniu z Jezusem – dodał.

Jak podkreślił, celem organizatorów nie jest stworzenie szkoły teoretycznej, ale takiej, która będzie miała praktyczny wymiar. – Chcemy wprowadzić osoby w doświadczenie ewangelizacji w różnych przestrzeniach. Po to słyszymy o kerygmacie czy przyjmujemy go na nowo, aby z nim wyjść. Kto zakochał się w Chrystusie, nie może o nim nie mówić. Wychodzimy na ulice po to, aby w różny sposób świadczyć o Jezusie, bo kerygmat nie dotyka głowy, ale dotyka serca, to znaczy, że Jezus dotyka serca. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wyszli na zewnątrz, nie na zakończenie szkoły, nie za dwa lata, ale tu i teraz – wyjaśnia o. Czerwionka.

Ewangelizacja na ulicy to stały element Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. W jej trakcie uczestnicy odwiedzają także różne środowiska: zakłady karne, domy samotnej matki, szpitale, przytuliska dla bezdomnych i galerie handlowe. Ks. Rafał Kucik z Poznania, który wziął udział w ewangelizacji w okolicy krakowskiej filharmonii wyjaśniał, że celem ewangelizatorów jest to, aby tych, których spotykają najpierw zaciekawić. Dlatego wraz z innymi uczestnikami, przygotowali wystąpienie muzyczne połączone z animacją, a na kartce umieścili napis: „Jeśli chcesz, pomodlimy się z Tobą”. – Chcemy podzielić się doświadczeniem spotkania z Bogiem i zaproponować, czy ktoś chciałby spotkać żywego Jezusa. To nasze zadanie. Chcemy ludziom, również tym, którzy mówią, że znają Jezusa, mówić o Nim po to, aby na nowo się z Nim zaprzyjaźnili – mówił ks. Rafał Kucik.

Na Rynku Głównym grupa ewangelizatorów zaprezentowała pantomimę oraz wygłosiła przesłanie dotyczące wiary i kerygmatu, który jest podstawą głoszenia Ewangelii. – Chcemy powiedzieć, że jest Bóg, który Cię kocha, może doświadczasz jakiejś trudności, cierpienia, może grzechu, ale jest ktoś kto przychodzi w odpowiedzi na to. On przychodzi do Twojego cierpienia, smutku i słabości. Jeżeli chcesz, to możesz zwrócić się ku Niemu – mówili.

– Wyszliśmy z taką postawą otwartości w modlitwie. Jesteśmy gotowi do tego, aby się z kimś pomodlić, porozmawiać, udzielić sakramentu pojednania. Widać, że ludzie nawet słabo wierzący, potrzebują modlitwy i świadectwa, widać ich otwartość i zainteresowanie – mówił o. Paweł Drobot CSsR.

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów (OSE) jest projektem ogólnokościelnym powstałym z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Podstawowym założeniem OSE jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób odpowiedzialnych za koordynowanie projektów ewangelizacyjnych na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym czy wspólnotowym.

Z uczestnikami OSE spotkał się w Krakowie, m. in. José Prado Flores, teolog katolicki, biblista, lider i założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, która obejmuje ok. 2 tys. szkół działających w ponad 80 krajach świata, w tym w Polsce. Jako świecki ewangelizator nauczał w 52 krajach. Brał udział w XIII Sesji Zwyczajnej Synodu Biskupów poświęconej Nowej Ewangelizacji w październiku 2012 r. Jest także autorem artykułów i książek dotyczących, m.in. nowej ewangelizacji, które tłumaczone są na wiele języków świata.

Formacja w ramach III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów potrwa od października br. do maja 2019 r. W dn. 15-20 października w domu rekolekcyjnym księży sercanów Domus Mater w Krakowie odbywa się jej pierwszy z czterech modułów. OSE odbywa się pod patronatem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.