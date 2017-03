Kraków: ulicami miasta przejdzie Akademicka Droga Krzyżowa (zapowiedź)

Już w najbliższą niedzielę, 2 kwietnia, ulicami Krakowa przejdzie Akademicka Droga Krzyżowa. Nabożeństwu przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski.

Tematem przewodnim Akademickiej Drogi Krzyżowej będą słowa z Księgi Izajasza: „Po udrękach swej duszy ujrzy światło wielkie i nim się nasyci”. Jak wskazują organizatorzy w dzisiejszym świecie ludzie nieraz doświadczają miażdżącej siły zła, a trudny czas takiej „nocy” przeżywany jest zarówno indywidualnie, jak i większym wymiarze społecznym.

„Chcemy pójść śladami Chrystusa i przy każdej stacji przyglądać się jakie światło On nam pozostawił. Będziemy się przy tym przypatrywać różnym ciemnościom świata, w których na różny sposób na co dzień uczestniczymy. Ale będziemy to robić nie po to, by w nich trwać, ale by zobaczyć w nich Jezusa i nauczyć się z Nim w tych warunkach być światłem i miłością” – wyjaśnił ks. Dariusz Talik, diecezjalny duszpasterz akademicki.

Jak podkreślił kapłan każdy ślad Jezusa na drodze krzyżowej zawiera światło, które czasami jest niedostrzegalne, jednak doświadczenie modlitwy wspólnotowej pozwala go zobaczyć. „Dlatego chcemy razem przejść tę drogę, zatrzymując się czternaście razy, by w ciszy pośród ciemności szukać światła jak gwiazd w głęboką noc. Chcemy iść po śladach Jezusa, które na wielu bolesnych i mrocznych ludzkich drogach są jedynym światłem nadziei” – powiedział.

Droga Krzyżowa rozpocznie się pod kolegiatą św. Anny tuż po Mszy św. o godz. 19:30, a zakończy się pod Oknem Papieskim na ul. Franciszkańskiej około godz. 22:00.

Także 2 kwietnia w krakowskiej akademickiej kolegiacie rozpoczną się 4-dniowe rekolekcje dla studentów zatytułowane „Trzy wieże.. w wierze”. Poprowadzi je portugalski kapłan, ks. Duarte da Cunha, sekretarz generalny Rady Konferencji Episkopatów Europy. Szczegółowy plan rekolekcji jest dostępny na stronie.