Kraków: w „Polach Dialogu” potępiono ataki na muzułmanów

Lęk nie może prowadzić do prowokacji i przemocy wobec muzułmanów – powiedział ks. Rafał Cyfka, dyrektor krakowskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. W siedzibie „Pól Dialogu” przy ul. Stradomskiej 6 w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Gość na Polach”. Tym razem przedstawiona została sytuacja chrześcijan w Pakistanie.

Pakistan nękany jest wieloma napięciami. Ich przyczyną są, m.in. wielość religii oraz ubóstwo materialne. Powszechne są płatne morderstwa, napady rabunkowe, handel narkotykami czy zamachy terrorystyczne. Chrześcijańska społeczność w Pakistanie liczy ok. 3 mln wiernych. Największa, stutysięczna wspólnota chrześcijan zamieszkuje miejscowość Lahor.

Ks. Rafał Cyfka, który przybliżył zebranym sytuację tamtejszych chrześcijan, w Pakistanie przebywał dwukrotnie, w 2015 i 2016 roku, towarzysząc abp. Sebastianowi Shaw w jego posłudze wśród miejscowej ludności.

Omawiając problem przemocy w Pakistanie, ks. Cyfka podkreślił, że ofiarami prześladowań są nie tylko członkowie społeczności chrześcijańskiej, ale także muzułmanie, którzy sprzeciwiają się prawu szariatu. – W 2014 roku prawie 900 muzułmańskich kobiet zostało zamordowanych poprzez powieszenie bądź ukamienowanie, bo nie chciały podporządkować się temu prawu. Trzeba podkreślić, że już samo poddanie pod wątpliwość słuszności istnienia prawa o bluźnierstwie, w świetle ich prawa już jest bluźnierstwem – mówił ks. Cyfka. – Tym samym ucina się wszelkie możliwości dialogu – dodał.

Jak wyjaśnił dyrektor regionalny, przyczyną prześladowań chrześcijan, jest m.in. system edukacji, który promuje islam jako jedyną słuszną religię. Ofiarą takiego systemu został, m.in. 15-letni pakistański chłopiec, który został zamordowany w szkole tylko dlatego, że nie wyrzekł się wiary w Chrystusa. Zabójstwo miało miejsce zaledwie kilkanaście dni temu.

W czasie spotkania wspomniany został także przypadek Asi Bibi, którą oskarżono o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Kobieta od 7 lat znajduje się w więzieniu, mimo wielu apelów płynących z całego świata. – Często jest też tak, że pod domy chrześcijan podrzuca się Koran, aby ci, nieświadomi niczego, nadepnęli na niego. A to już jest powodem do tego, aby skazać ich na śmierć – mówił do zebranych.

Mówiąc o działaniach Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” ks. Cyfka zaznaczył, że najważniejsze jest wspieranie chrześcijańskiej edukacji. – To, co my robimy dla mieszkańców Pakistanu, to przede wszystkim budowa szkół. Chrześcijańskie szkoły na tamtych terenach mają ogromną wartość. Uczą się w nich także, a może przede wszystkim, muzułmańskie dzieci. Wykształceni w chrześcijańskich szkołach młodzi ludzie są oswojeni oraz tolerancyjni wobec innych religii. Edukacja chrześcijańska bardzo mocno procentuje – podkreślił ks. Rafał Cyfka.

Na koniec zaapelował o to, aby prowadzić dialog z osobami, które są wrogo nastawione do wyznawców innych religii. Podkreślił, że należy sprzeciwiać się atakom na tle religijnym. Potępił także atak, który miał miejsce 11 września w Krakowie przy ul. Floriańskiej, gdzie został zaatakowany muzułmanin.

– Wyrażamy sprzeciw wobec przemocy wymierzonej w tych, którzy mieszkają także tutaj, w Krakowie. Chrystus potępia takie zachowania. Nie zgadzamy się na takie zachowania i nie możemy na to pozwolić. Lęk nie może prowadzić do prowokacji i przemocy wobec muzułmanów – podkreślił.

„Gość na Polach” to owoc współpracy Papieskiego Stowarzyszenia PKWP z krakowską redakcją „Gościa Niedzielnego”. Celem cyklicznych spotkań jest przybliżenie sytuacji z krajów objętych konfliktami zbrojnym oraz tych, gdzie chrześcijanie są zagrożeni.

„Pola Dialogu” zapraszają 20 września do kościoła pw. św. Józefa przy ul. Poselskiej, gdzie o godz. 18.30 odbędzie się Msza św. w intencji prześladowanych chrześcijan. Natomiast kolejne spotkanie filmowe odbędzie się 11 października o godz. 19.00.