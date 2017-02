Kraków: w Światowy Dzień Chorego niepełnosprawni będą dziękowali za ŚDM

W kościele NMP z Lourdes w Krakowie zostanie odprawiona 11 lutego Msza św. dziękczynna za Światowe Dni Młodzieży. Wezmą w niej udział osoby niepełnosprawne, które w zeszłym roku pielgrzymowały do Lourdes w intencji ŚDM. Podczas nabożeństwa bp Damian Muskus OFM pobłogosławi świecę wykonaną przez niepełnosprawnych, która następnie zostanie przewieziona do Lourdes i w Wielkanoc zapłonie w grocie Massabielle.

W uroczystość Matki Bożej z Lourdes, z okazji Światowego Dnia Chorego, w kościele pod Jej wezwaniem zgromadzą się osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, które w ub. roku pielgrzymowały do Lourdes ze specjalnym zaproszeniem na Światowe Dni Młodzieży oraz w intencji przygotowań do spotkania młodych. Pielgrzymkę zorganizowała Fundacja HCPT Polska, która przygotowuje się do kolejnej wyprawy – tym razem dziękczynnej za dobre owoce ubiegłorocznego święta wiary w Krakowie.

Mszy św., która jest duchowym przygotowaniem do tego wyjazdu, przewodniczyć będzie bp Damian Muskus OFM. Podczas nabożeństwa odbędzie się inscenizacja do słów czytanej Ewangelii, przygotowana przez wolontariuszy i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej na Łanowej w Krakowie. Zostanie też pobłogosławiona specjalna świeca wykonana przez osoby niepełnosprawne w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Zostanie ona zawieziona przez pielgrzymów do Lourdes i w Wielkanoc zapłonie w grocie Massabielle.

W tym roku w drogę do Lourdes wyruszą z nami m.in. mali pacjenci z oddziału onkologicznego dziecięcego szpitala w Prokocimiu, dzieci z zespołem Downa ze stowarzyszenia „Tęcza” oraz niepełnosprawni podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. To oni zaniosą modlitwy w intencji uczestników ŚDM, organizatorów i patronów tego dzieła.

Fundacja HCTP Polska zachęca do wysyłania intencji modlitewnych wszystkich, którzy pragną, by podczas pielgrzymki do Lourdes osoby chore i niepełnosprawne modliły się za nich. Został uruchomiony specjalny adres e-mail: Lourdes@hcptpolska.pl. Intencje można zgłaszać do Wielkiej Soboty włącznie.