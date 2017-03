Kraków: wierni w bazylice Mariackiej odkrywają tajemnice Wielkanocy

W czwartek 2 marca w bazylice Mariackiej odbyła się konferencja o. Stanisława Nowaka, który opowiadał o tym, dlaczego Post jest wielki. Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Tajemnice Wielkanocy”.

Na samym początku dominikanin przypomniał, skąd w tradycji chrześcijańskiej wziął się Wielki Post i dlaczego trwa on właśnie 40 dni. Jak wskazał, właśnie tak długo Noe przebywał na Arce, tyle samo dni prorok Eliasz szedł na górę Horeb i wreszcie – 40 dni Jezus przebywał na pustyni. – Ta liczba pojawia się zawsze, kiedy pan Bóg przygotowuje nas do wielkiego wydarzenia – zauważył o. Nowak.

Wskazał przy tym, że w Środę Popielcową wszyscy wierni zostali wezwani do Wielkiego Postu, ale każdy osobiście musi zdecydować czy chce w nim wziąć udział. Wszystko przez to, że chrześcijanie przyzwyczaili się już, że uczestniczą w tym świętym dla Kościoła czasie, niemal mechanicznie skłaniając głowę do posypania popiołem.

Zauważył, że Wielki Post nie jest jedynym postem, który przeżywają chrześcijanie w ciągu roku liturgicznego. Należy tu wymienić zarówno post indywidualny, który każdy w dowolnym momencie może ofiarować w wybranej przez siebie intencji, post papieski bądź biskupi, zwoływany przez hierarchów kościelnych, by odpokutować za jakieś zaniedbanie oraz post eucharystyczny, obowiązujący przed przystąpieniem do Komunii św. O. Nowak wymienił tu również piątkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. – W piątek kościół lokalny w danym kraju ma podjąć jakiś znak zewnętrzny, po którym będziemy rozpoznawać w naszych rodzinach, że jesteśmy związani nie tylko więzami krwi, ale że jesteśmy także Kościołem – tłumaczył.

Podkreślał również, że post służy przede wszystkim zjednoczeniu całego Kościoła. Według o. Nowaka to zjednoczenie jest fundamentem, który całkowicie zmienia perspektywę paschalną. Przypomniał wiernym również, że niedziele nie wchodzą w skład Wielkiego Postu, ponieważ jest to czas przeznaczony na świętowanie. – To jest wyznanie, że Jezus jest Panem życia, śmierci i Panem mojego postu! – tłumaczył.

Podkreślił również, że chrześcijanie przeżywając Wielki Post wychodzą na pustynię i dołączają tam do Jezusa, żeby uczestniczyć w Jego zwycięstwie. Dlatego właśnie to Chrystus powinien ich przez ten czas przeprowadzić. Zauważył też, że Wielki Post jest najważniejszym rozpoczęciem roku dla każdego chrześcijanina – ważniejszym nawet od 1 stycznia lub od początku roku liturgicznego. – Jeśli ktoś chce przejść na lepszy poziom wiary, to nie ma lepszego momentu niż dzisiaj – przekonywał dominikanin.

Zdaniem o. Nowaka, Wielki Post jest wyjątkowy jeszcze z jednego powodu – jest to czas publicznej pokuty. – My, chrześcijanie cieszymy się, że możemy pokutować publicznie, bo przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami. Trzeba się samemu przyznać do pomyłki. To poganie udają, że panują nad złem – zauważył.

Ponadto przekonywał, że w tym czasie życie wiernych powinno stać się kontynuacją Dziejów Apostolskich. Zachęcał też ich, by w czasie tego Wielkiego Postu dawali innym świadectwo, nie wstydząc się przystępować do sakramentu pokuty. – Nie tylko was zapraszam, żeby się nie wstydzić, ale spróbujcie jeszcze komuś powiedzieć, że idziecie do spowiedzi – z dumą, że idziecie do Boga – zaproponował.

„Tajemnice Wielkanocy ” to cykl katechez, które w Wielkim Poście pozwolą wiernym poznać głębię nadchodzących świąt i odnaleźć własną ścieżkę zrozumienia Zmartwychwstania Pańskiego. Konferencje organizowane przez Salę na Górze i Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny prowadzi dominikanin o. Stanisław Nowak. Podczas kolejnych spotkań wierni dowiedzą się jak Kościół uczy modlić się w Wielkim Tygodniu (9 marca), co oznaczają symbole Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku (16 marca) oraz poznają tajemnicę nocy paschalnej i jej liturgii (23 marca).