Kraków: Wystawa o prześladowanych chrześcijanach (zapowiedź)

Fundacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” zaplanowała na drugą połowę marca wystawę poświęconą współczesnym prześladowaniom chrześcijan. Będzie się ona mieścić w Krakowie przy ul. Stradomskiej 6.

– Wystawa skierowana jest do wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani losem człowieka, jego godnością i prawami, a szczególnie prawem do wolności religijnej. Chcemy pokazać ludziom, że to nie Bóg nakazuje nam zabijać, tylko wypaczona nauka, która przeradza się w fundamentalizm. Religia wzywa nas do szacunku i dialogu pełnego miłości – powiedział ks. Rafał Cyfka, dyrektor regionalny Stowarzyszenia Pomoc „Kościołowi w Potrzebie”.

Wystawę stworzy m.in. grafitti ścienne, które przedstawia mur oddzielający Palestynę od Izraela. – Zdecydowaliśmy się na pokazanie tego muru, który znajduje się w Betlejem, żeby podkreślić dramat ludzi znajdujących się w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie – wyjaśnia ks. Cyfka.

Podczas zwiedzania wystawy można będzie zobaczyć także rekonstrukcję zniszczeń dokonanych przez Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie, a także około sto prac plastycznych wykonanych przez dzieci z Aleppo i Homs. – To ich wołanie o pomoc. Dzieci stworzyły te rysunki w październiku 2016 roku na naszą prośbę – dodaje dyrektor regionalny.

Organizatorzy zapewniają, że ekspozycja przeznaczona jest także dla osób nieletnich. – Wystawa nie będzie zawierać drastycznych obrazów ani filmów. Natomiast, jeśli zdecydujemy się na pokazanie tych bardziej brutalnych zdjęć, to wtedy zorganizujemy specjalne prelekcje i zaznaczymy, że są one przeznaczone tylko dla osób dorosłych – wyjaśnia ks. Cyfka.

Wystawa powstanie w budynku przy ul. Stradomskiej 6, tuż obok kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła. Dla zwiedzających będzie otwarta już w drugiej połowie marca, natomiast uroczyste jej poświęcenie planowane jest na kwiecień.

