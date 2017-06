Kraków: wystawa unikatowych fotografii Jerozolimy z początku XX w.

Wystawa unikatowych fotografii pokazujących Jerozolimę z początku XX w. otwarta została 25 czerwca w krużgankach klasztoru dominikanów w Krakowie. Zdjęcia pochodzą z ogromnej kolekcji École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem – najstarszej katolickiej uczelni w tym mieście. Wystawa „Jerozolima utrwalona” otwarta będzie do 30 września.

Prezentowane fotografie stanowią wyjątkową kolekcję, ponieważ nieodłącznie związane są z Francuską Szkołą Biblijną i Archeologiczną w Jerozolimie. Ta katolicka uczelnia powstała w 1890 roku na życzenie papieża Leona XIII i od ponad stu lat prowadzi badania nad Biblią oraz wykopaliska archeologiczne w Jerozolimie i na całym Bliskim Wschodzie.

Przeor krakowskich dominikanów o. Paweł Ciuba OP powiedział podczas wernisażu, że krużganki klasztoru to miejsce pamięci o zmarłych i miejsce zadumy i modlitwy. „Jest to też miejsce, które od czasu do czasu „ożywa” wspomnieniami na temat Jerozolimy. Ta wystawa to jest kolejny pomost między polskimi dominikanami a dominikanami pracującymi w Jerozolimie” – podkreślił.

„Cieszę się, że mogę tutaj dzielić się bogactwami biblioteki, w której pracuję w mieście świętym, mieście, które dla was chrześcijan i dla żydów i dla muzułmanów jest miastem najważniejszym na świecie” – mówił o. Paweł Trzopek, dyrektor dominikańskiej biblioteki w Jerozolimie.

„Częścią pracy dominikanów było dokumentowanie tego co widzieli i obserwowali każdego dnia” – wyjaśniał o. Trzopek, dodając, że w XIX w. dominikanie z Jerozolimy sprowadzili tam najnowsze aparaty fotograficzne i z nimi przemierzali to miasto robiąc zdjęcia. W rezultacie obecnie w bibliotece znajduje się 12 tys. zdjęć z czego 57 można zobaczyć na wystawie.

„Wystawa, którą otwieramy ukazuje Jerozolimę jako miasto święte, widziane przede wszystkim oczyma dominikanów. To miejsce – Jerozolima umyka temu utrwaleniu (…). Ale jednocześnie jest to miejsce, które trwa niezmienne od 3 tys. lat pisanej historii, a z drugiej strony miasto zmieniające się” – mówił o. Trzopek.

Prezentowane na wystawie fotografie zostały wykonane na początku XX wieku. Większość z nich utrwalono na szklanych negatywach. Wystawę można oglądać do 30 września w krużgankach klasztoru ojców dominikanów przy ul. Stolarskiej 12.

Wystawa zorganizowana została w ramach 27. Festiwalu Kultury Żydowskiej, który odbywa się w Krakowie.